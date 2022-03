Les nanoplastiques sont une réelle menace pour les coraux, selon une étude du Centre scientifique de Monaco

À l’affût de nombreux dysfonctionnements qui peuvent affecter l’environnement, le Centre scientifique de Monaco vient de publier une nouvelle étude sur les méfaits de la pollution plastique sur le milieu maritime.

Issus des vêtements

dits "polaire"

Au cœur de l’analyse des trois chercheurs du CSM (Christine Ferrier-Pages, Eric Béraud et Laura Marangoni), l’effet des nanoplastiques sur les coraux et leurs algues symbiotiques.

Une source de pollution qui vient de la dégradation des particules plastiques de plus grande taille, mais aussi directement des vêtements synthétiques comportant des microfibres, tels que ceux en matière dite ‘‘polaire’’.

"Le corail est un animal symbiotique, rappelle le Dr Christine Ferrier-Pages, directrice de recherche au département d’écophysiologie et d’écologie corallienne au CSM, sous la direction de qui l’étude a été menée. Il est composé d’un animal hôte, le polype, et de microorganismes symbiotiques, comme les algues, qui vivent à l’intérieur des tissus du polype. Ces deux organismes sont interdépendants. Alors que les macroplastiques se déposent sur les coraux, les nanoplastiques représentent eux une menace très particulière. Beaucoup plus petits, ils sont ingérés par le corail. Cela produit alors un effet de satiété et le corail se nourrit moins. Quant aux algues, qui sont un élément clé de la nutrition des coraux, elles sont également impactées et deviennent inactives. Elles sont alors expulsées hors des tissus du corail. Le corail ne dispose plus des moyens de se nourrir et débute alors un épisode de blanchissement."

Aucune étude à ce jour n’a mis en évidence l’impact de ces nanoplastiques sur l’environnement, trop petits ils ne sont en effet pas visibles à l’œil nu. Le CSM a donc mené son étude en laboratoire sur deux populations d’algues en culture qui ont été exposées à de fortes concentrations de nanoplastiques, ainsi que sur le corail Stylophora pistillata et ses algues symbiotiques.

Selon cette étude du CSM, à l’avenir, la persistance des coraux constructeurs de récif pourrait être gravement affectée par les effets cumulatifs de plusieurs formes de stress environnementaux (réchauffement, acidification, pollutions) mais aussi, donc, de plusieurs modalités d’agression par ces nanoplastiques.

10 à 1.000 fois plus nombreux que les microplastiques

Un phénomène qui est pris très au sérieux par les chercheurs. "À ce jour, on ne connaît pas la concentration des ces nanoplastiques en milieu naturel, mais on considère qu’ils sont entre 10 et 1.000 fois plus abondants que les microplastiques", révèle le Dr Christine Ferrier-Pages.