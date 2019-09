Les lycéens de Terminale S de l’Institution privée François d’Assise - Nicolas Barré (FANB) viennent d’être désignés lauréats du concours « Lumexplore Junior 2019 » à l’occasion d’une cérémonie à La Ciotat, en présence de Claudie Haigneré, Nicolas Hulot et Jean-Louis Etienne.

Ce prix a été décerné aux élèves pour la qualité du film qu’ils ont entièrement réalisé sur « L’herbier de Posidonia Oceanica ».

Ce concours est organisé chaque année dans le cadre du Festival du film d’exploration scientifique et environnementale « Lumexplore », présidé par des personnalités reconnues pour leur engagement dans le domaine de l’environnement, de la science, de la réalisation de reportages ou de films d’exploration.

Menée en partenariat avec l’Ifremer et la Société des explorateurs français, cette initiative pédagogique a pour objectif de mobiliser le talent des adolescents dans le cadre de la réalisation d’un court-métrage, conçu comme le ferait un chercheur scientifique ou un grand explorateur, sur des thématiques liées à l’environnement, aux changements climatiques et à l’évolution de la faune et de la flore, notamment.