"Les gueux font des économies d’eau pour les rois"... Dans l'Estéron, la sécheresse et ses restrictions passent mal

Il est notamment totalement interdit d’arroser ses plantes et son jardin, quelle que soit l’heure. Même avec de l’eau non potable (sauf si c’est de l’eau récupérée).

Roquesteron, moins de 600 habitants, installé sur les rives de l’Estéron. Ce secteur de moyenne montagne classé par la préfecture en alerte sécheresse "crise", là où les restrictions sont les plus élevées.

"Ça fait mal au cœur, surtout après l’investissement qu’on a fait pour fleurir le village", ajoute un retraité. Vraiment? Les fleurs et les plantes sont verdoyantes au cœur du village.

Autour de la fontaine, les habitants encaissent et se montrent philosophes: "On se croirait dans un roman de Pagnol: on attend la pluie qui ne vient pas", s’amuse Olivier.

Elle le prouve: la fontaine de la rue principale, où habitants et touristes avaient l’habitude de faire le plein, a été coupée. Un robinet avec un bouton-poussoir a été installé, pour que l’eau ne coule plus en continu. Cinq autres vont suivre, pour remplacer les points d’eau du village.

Dépassée par les événements, Danielle Chabaud martèle que la commune a pris les choses au sérieux, désormais: "On respecte infiniment les directives de l’État".

C’est justement en protestant publiquement contre cette mesure que la maire a attiré les regards. "Nous avons des administrés qui font leur petit potager, défend Danielle Chabaud. Avec la cherté de la vie, ils aiment récolter pour leur propre consommation".

La mairie laisse couler une fontaine d’eau "non potable".

Une autre source polémique

On pose la question. Silences. Les jardins ont l’air de bien se porter aussi. Une dame jette un œil à droite et à gauche avant de murmurer: "Les gens continuent d’arroser, discrètement, et très peu".

C’est même plus que ça, les agents communaux font le tour des fleurs avec l’eau d’une fontaine cachée dans les ruelles, qui coule encore. Elle est estampillée "Non potable".

Embêtée, la maire hausse les épaules: "Ben oui, on l’utilise pour arroser les plantes. On ne peut pas arrêter cette source, elle est captée depuis 1779. Selon la loi, il faudrait ne pas l’utiliser… On va demander une dérogation."

"Les restrictions sont toujours pour les mêmes"

Les gens y piochent de l’eau, les gamins continuent d’y jouer. Personne ne voit où est le mal. Ici et là, on proteste contre des mesures "disproportionnées": pourquoi ne peut-on pas arroser ses tomates à la montagne, quand on voit ce qu’il se passe "en bas".

"Ce qui fait mal au cœur, c’est que l’eau vient d’ici et qu’elle va en bas pour laver les beaux yachts et pour les golfs de la côte, alors qu’ils n’ont pas la réalité de la sécheresse, souffle Olivier, tatoueur fraîchement installé. Les restrictions sont toujours pour les mêmes. Les gueux font des économies pour les rois."

"Avant, c’était la fête du slip"

Économes les montagnards? Hasard du calendrier, les compteurs d’eau ont été installés cette année. Avant, les habitants payaient un forfait au nombre de robinets, et consommaient autant qu’ils le voulaient. Désormais, leur consommation réelle est chiffrée. Et payée.

"Avant, c’était la fête du slip, ironise un retraité. Les gens laissaient couler matin, midi et soir dans leur jardin." "J’ai toujours fait attention, raconte Lydie. Quand c’était gratuit, les gens gaspillaient. Mais pour moi, c’était comme jeter un bout de pain. L’eau, c’est la vie".