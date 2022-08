Les golfs des Alpes-Maritimes et du Var ont-ils le droit d'arroser leurs parcours pendant les restrictions d'eau?

Concernant le niveau maximal d’alerte, le seuil de crise , s’il est interdit d’arroser les golfs, "les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d’eau potable, par un arrosage réduit au strict nécessaire entre 20 h et 8 h, et qui ne pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels".

Au troisième niveau "alerte renforcée" , "une réduction des volumes d’au moins 60%" est demandée et il est interdit d’arroser les "fairways", soit les zones tondues d’un parcours de golf, entre le départ et le green.

Des dérogations peuvent exister dans certains départements

Cependant, certaines préfectures peuvent passer outre ces dérogations. Ce qui n'est pas le cas des Alpes-Maritimes, comme le fait savoir la préfecture, qui est au seuil de crise.

"La préfecture des Alpes-Maritimes n'a accordé aucune dérogation spéciale pour l'arrosage des terrains de golfs. Les mesures prises, adaptées à la situation actuelle du département, font l'objet de concertations continues du comité sécheresse regroupant l'ensemble des acteurs concernés. Par ailleurs, les décisions prises par la préfecture s'inscrivent au sein de l'accord-cadre au niveau national avec la fédération française de golf pour régir l'usage de l'eau en période de restriction liée à la sécheresse."

"Sans eau, un green meurt en trois jours"

L’arrosage des greens de golf reste donc possible, ce qui n'est pas le cas du parcours dans son intégralité. Le secteur justifie cela au nom de la préservation de l’emploi et du maintien de l’activité. "Sans eau, un green meurt en trois jours et il faut trois mois pour le faire repousser. Or un parcours sans green, c’est comme une patinoire sans glace, il devra fermer", indiquait sur France Info Gérard Rougier de la Fédération française de golf. À terme, d’après les professionnels, l’activité de 700 golfs et 15 000 emplois serait menacée en France.

Certains golfs ont cependant trouvé la parade. C'est le cas dans ce golf du Var, où le responsable réutilise les eaux usées et traitées de la station d'épuration.

Cordialement.