"Les gens remplissent leurs piscines la nuit"… La commune de Coaraze "démunie" face à l’ampleur de la crise de l’eau

Passée l'urgence se posera la question du long terme. Selon l'Agence de l'eau, l'un des défis majeurs est de régler les pertes. Elle estime qu'en moyenne dans la région Sud, 70% de l'eau qui entre dans le réseau arrive au consommateur. Et met en cause des vieux réseaux, mal entretenus.

Les élus municipaux guettent au quotidien le moment fatidique. "Pour l’instant, l’eau est potable, mais on peut basculer à tout moment", poursuit la maire, qui a amorcé le plan C: un stock de bouteilles d'eau et des citernes prêtes à être acheminées, qui seront branchées au réseau d'eau.

"Notre niveau d’eau potable est très bas et la baignade se fait juste au-dessus du lieu de captage, explique la maire, Monique Giraud-Lazzari. On essaie de limiter la pollution." Amende encourue: 1.500 e. Et pourtant, ils reviennent. Les élus font régulièrement "de la pédagogie". Sans verbaliser: trop compliqué.

Des millions d’euros à investir

Ce qu'il concède, c'est la difficulté d'entretenir ce réseau de 17 kilomètres de canalisations, qui date de 1962. "Tous ces réseaux-là doivent être revus, remplacés, et ça n'a jamais été le cas, prolonge Monique Giraud-Lazzari. Jusqu'à présent, on a rabiboché ici et là. On a toujours géré dans l’urgence."

Le nerf de la guerre: l'argent. À 300 euros du mètre, la refonte complète se chiffrerait en millions d’euros. Budget annuel de Coaraze pour l’eau: 120.000 euros. "D’un point de vue financier, c’est intouchable. Même si on est subventionné à 80%, on ne peut pas emprunter autant."

"Ils se conduisent comme s’il n’y avait pas de pénurie"

C’est la même chose pour la ressource. Au vu de la pénurie actuelle, le conseil municipal réfléchit à de nouveaux forages. Là aussi, on est sur le million d'euros. D'autant que ce n'est pas forcément la meilleure solution. La municipalité assure ce constat: malgré le fait que la commune soit placée en alerte sécheresse "crise" (restrictions les plus élevées), la consommation des habitants n'a pas baissé par rapport à une autre année. "Les gens se conduisent comme s’il n’y avait pas de pénurie. Il faudrait qu’il y ait un manque. La seule chose qu’ils comprendraient, ce serait une coupure."

On pointe par exemple les piscines qui restent à niveau. Impossible, au vu de la chaleur et donc de l’évaporation. "Les gens la remplissent la nuit", souffle la maire. Un administré s'est fait pincer: il consommait tellement que la commune pensait qu'il y avait une fuite. Non: l'homme loue sa piscine l'été et la remplit régulièrement. "Comment contrôler? poursuit le premier adjoint. C'est un métier: on n'a ni police municipale, ni garde champêtre." Comme pour restreindre l’accès à Planfaé, la mairie se dit "démunie".

Coaraze a déjà vécu un transfert de sa compétence eau: elle avait adhéré à la Métropole Nice Côte d’Azur, avant de la quitter en 2014. La maire n’en est pas sortie positive: "Ils n’ont pas investi comme ils auraient dû le faire." Et à l’avenir? "On a de grands débats. Une régie communale, c'est une question de proximité, de réactivité. Mais au niveau financier, c’est intouchable".