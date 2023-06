Les fondations du monde entier se réunissent à Monaco pour sauver les océans

Le défi est considérable. Et double. Tout d’abord parce qu’il s’agit de "conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable". C’est-à-dire tout un tas d’actions qui visent à rendre aux océans leur splendeur d’autrefois. Mais aussi parce que ce défi doit être réalisé collectivement. La communauté scientifique, les gouvernements, la société civile, tous doivent œuvrer ensemble et dans une seule et même direction. Voici, en quelques mots, l’un des nombreux objectifs de la Décennie de l’océan, proclamée par les Nations Unies en 2021. Et le travail est colossal.

Après Copenhague (Danemark) et la Velux fondation en 2021 puis Sidi Bouknadel (Maroc) l’an passé avec la Fondation Mohammed VI, c’est cette année au tour de Monaco et de la Fondation Prince Albert II d’accueillir le Dialogue des fondations. Un rendez-vous tenu chaque année pour favoriser l’échange entre les fondations philanthropiques autour des sciences océaniques.

Et pour cette 3e édition, le prince Albert II ainsi qu’Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, la princesse Lalla Hasnaa du Maroc et la princesse Hala bint Khaled bin Sultan Al-Saud d’Arabie Saoudite ont ouvert ce mercredi le dialogue, dont voici quelques extraits.

Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco

"Nous sommes réunis dans un cadre exceptionnel. Cadre qui nous oblige, par sa beauté, par sa profondeur historique, par la vie qu’elle porte, à nous rappeler la place de l’Océan dans nos vies. Quel paradoxe de voir cette place centrale dans nos vies et pourtant l’Océan demeure un grand inconnu. Et parfois, mais pas ici en Principauté, un grand oublié de la mobilisation pour le climat et la biodiversité. Il nous faut apprendre à mieux connaître la Mer et c’est tout l’enjeu de cette décennie des sciences océaniques [...] L’Océan survivra sans nous mais nous ne survivrons pas sans lui. Si nous voulons que l’Océan reste ce que nous connaissons aujourd’hui, nous devons agir et nous devons agir sur la base des sciences. Un exemple où la science a aidé à prendre de bonnes décisions c’est en Australie. Où après des mois de discussions scientifiques fructueuses entre experts à l’Unesco et en Australie, nous avons ‘‘charté’’ un passeport de protection de la grande barrière de corail."

Le prince Albert II de Monaco

"La préservation de notre planète est basée sur quatre piliers. Le premier est la science, sans laquelle rien ne serait possible. Sans laquelle nous ne pourrions comprendre les phénomènes à l’œuvre ni identifier les solutions nécessaires.

Il y a ensuite les organisations politiques, nationales et internationales. Elles doivent renforcer les lois et régulations qui nous permettront de réconcilier l’activité humaine avec la conservation de la nature.

Il y a aussi les entreprises, dont le rôle vital est en train de devenir de plus en plus apparent. Parce qu’elles détiennent les principales innovations technologiques et nous devons résoudre les questions en jeu. Parce qu’elles sont capables de changer les habitudes des consommateurs. Et parce qu’elles ont les ressources que les états, bien souvent, n’ont plus...

Enfin, nous avons la société civile, les ONG dont l’action est de plus en plus nécessaire, qu’ils réalisent des entreprises de conservation sur le terrain ou qu’ils jouent un rôle politique dans la sensibilisation. Ces quatre piliers représentent généralement des motifs d’espoirs pour résoudre les challenges majeurs que nous avons devant nous."

La princesse Lalla Hasnaa du Maroc

"Le Maroc a accueilli la 2e édition du Dialogue des fondations et j’ai beaucoup de plaisir à contempler la continuité qui lie nos deux côtes, Nord et Sud. Je vois la mer comme une source d’unité plutôt que de séparation. [...] Nous devons agir résolument et rapidement pour protéger nos côtes atlantiques et indiennes de la montée des eaux et de la pollution. Je dis cela pour l’Afrique, mon continent."

"Je me tiens devant vous au nom de Living Oceans Foundation, une fondation que mon père a créée il y a 20 ans pour protéger, préserver et restaurer la santé de nos océans. Nous avons fait de grands progrès depuis mais nous avons toujours su que nous ne pouvions travailler seuls pour accomplir cette noble mission. C’est la raison pour laquelle je veux exprimer ma sincère gratitude au prince Albert II et sa fondation [...] pour réunir nos forces et poursuivre la conservation des océans."

Lina Hansson, coordinatrice des initiatives de la Fondation Albert II Photo Jean-François Ottonello.