Pourquoi les filets anti-méduse sont-ils si peu utilisés sur les plages de la Côte d'Azur?

Leurs tentacules sont la crainte de tous les baigneurs. Sur les plages du littoral, il se peut que vous croisiez la route d’une méduse. Sauf à Beaulieu-sur-Mer, où des filets anti-méduse réduisent drastiquement les risques de piqûres.

Les plages Baia Bella, de la baie des fourmis et de la petite Afrique en sont équipées depuis une quinzaine d’années, pendant la période estivale. 20.000 euros, c’est le prix qu’il faut débourser pour un tel dispositif.

À cela s’ajoute l’entretien des filets: chaque semaine, des plongeurs doivent les inspecter et les nettoyer. Et un bateau passe quotidiennement pour ramasser les déchets et les méduses. Ce dispositif est mis en place par le syndicat intercommunal à vocations multiples (Sivom) de Villefranche-sur-Mer.

"En sécurité entre 95 et 99%"

Pour quelle efficacité? "On ne peut pas garantir le risque zéro, mais disons que vous y êtes en sécurité entre 95 et 99%", estime Michel Cecconi, conseiller municipal délégué aux plages de Beaulieu-sur-Mer. "En tant que station balnéaire, c’est un confort et une sécurité que l’on doit à nos touristes", estime-t-il. Au sein de la commune, les deux filets représentent au total un espace sécurisé de 2.500mètres carrés.

À Saint-Jean-Cap-Ferrat, seule la plage Cros dei Pin est munie de ce dispositif. Et ce, depuis près de dix ans.

Aucune autre commune du littoral n’en dispose actuellement. Pourquoi?

À Nice, la solution est jugée "totalement inefficace par la topographie naturelle des plages", appuie la Ville. Et de défendre: "Par ailleurs, les plages sont des milieux naturels et les méduses font partie de cet écosystème. Malgré le désagrément engendré, ces animaux sont essentiels dans la chaîne bio-alimentaire de la vie marine".

" Très difficile à entretenir"

À Èze, la municipalité a armé son bord de mer de filet il y a quelques années, avant de s’en débarrasser. "Les gens finissaient par se baigner au milieu des déchets retenus sur le bord de mer, tandis que certaines méduses passaient entre les mailles du filet. Et puis notre plage ne s’y prête pas", explique un représentant de la municipalité.

Villefranche-sur-Mer s’est essayé un temps au dispositif, avant d’y renoncer. "C’est très difficile à entretenir. Et puis il n’y a pas énormément de méduses, leur présence se faisant par vagues. Quand elles sont observées aux abords de nos plages, le poste de secours prévient les vacanciers", explique Jean-Louis Bauchet, adjoint du maire en charge de la Sécurité.

"Sur notre plage, il faudrait un filet de 600mètres, c’est impossible", ajoute-t-il.

Du côté du bassin cagnois, à Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer, le syndicat mixte d’assainissement de la rive droite du Var dispose d’un bateau dédié en partie au ramassage des méduses. Ce dernier fait un aller-retour quotidien entre Antibes et Saint-Laurent-du-Var et est à la disposition des communes en cas de présences de méduses. Pas un seul appel n’a été passé depuis le début de l’été.