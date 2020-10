Les éoliennes qui vont approvisionner Monaco en énergie propre poussent en France

Pour accompagner la transition de Monaco vers une société décarbonée à l’horizon 2050, le gouvernement princier et la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG) ont associé leurs compétences il y a trois ans en créant la société Monaco Énergies Renouvelables (M.E.R.), avec l’objectif que Monaco dispose de capacités de production d’électricité 100 % verte équivalentes à la consommation du territoire. Afin de couvrir au mieux la courbe de consommation de la Principauté, un mix cible de technologies a été défini par le gouvernement, entre photovoltaïque, éolien et hydraulique.

L’éolien complémentaire au photovoltaïque

M.E.R vient d’acquérir trois projets développés par ABO Wind. Ce partenariat avec l’une des références mondiales en matière de développement éolien a permis la construction de trois parcs (comprenant entre 2 et 4 éoliennes par projet), dont deux en Charente et un dans le département des Côtes-d’Armor.

Les éoliennes retenues sont de marque Vestas et Nordex, deux fabricants leaders, pour des puissances unitaires comprises entre 2 et 2,5 MW, et des hauteurs comprises entre 145 et 160 m de haut.

Construites dans des zones favorables disposant de régimes de vent adaptés, ces éoliennes assureront une production annuelle cumulée de 57 GWh par an, soit 10 % de la consommation électrique de la Principauté.

En complémentarité des parcs photovoltaïques, qui ne produisent qu’en journée et avec un pic de production vers midi cohérent avec le pic de consommation électrique de la Principauté lié à la climatisation, les centrales éoliennes pourront ainsi assurer une couverture de la consommation « base » du territoire, notamment pendant la nuit.

25 % de l’approvisionnement électrique de la Principauté

La construction des parcs éoliens sera achevée dans les prochains mois, et les éoliennes devraient être raccordées au réseau public Français puis inaugurées entre décembre 2020 et juin 2021.

Avec 10 parcs photovoltaïques et nouvellement 3 parcs éoliens, M.E.R. a sécurisé la prise de contrôle de 75 MW d’énergies renouvelables, soit 25 % de la consommation de la Principauté.

Comme le souligne Samy Touati, président de Monaco Énergies Renouvelables : « 2020 restera une année clef dans le développement de notre stratégie et constitue une étape importante vers l’indépendance énergétique de la Principauté. Ces nouveaux parcs éoliens permettront à M.E.R de respecter sa trajectoire de croissance, avec pour ambition intermédiaire de couvrir 50 % de notre consommation électrique d’ici 2025 ».