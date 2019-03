Les élèves sensibilisés au tri et au développement durable

Depuis fin novembre, les élèves des écoles de Beausoleil ont été sensibilisés au tri sélectif des déchets, tandis que les plus grands ont été initiés au développement durable et au recyclage du verre. Des présentations et animations interactives assurées par Carole Mandrillon, conseillère en tri sélectif de la CARF (1).

Entre les 26 novembre et 13 décembre 2018, les élèves de toutes les classes maternelles et primaires des écoles Paul-Doumer et Jean-Jaurès ont été sensibilisés aux gestes de la collecte sélective avec la mise en place de bacs de tri dans la cour d’école. En janvier et en février, c’était au tour des CE2 et CM2 et toutes les classes de maternelle de l’école des Copains. Une dernière intervention de Carole Mandrillon s’est déroulée ce jeudi 14 mars, pour les CM2 de l’école des Cigales.

« L’animation dispensée aux élèves jusqu’au CE2 les sensibilise au tri des déchets. Celle adressée aux élèves de CM2 est axée sur le développement durable et le recyclage du verre. » explique Carole.

Des animations ludiques

Un dessin animé réalisé par l’association « Gestes propres » était diffusé aux élèves, suivi d’une projection d’un diaporama avec présentation des petites mascottes de déchets et des emballages en différentes matières : verre, plastique, carton, métal, papier.

Chaque élève a défini la matière de chaque emballage qu’il a choisi, avant de jeter ce dernier dans une petite poubelle correspondante, verte, jaune, verte avec opercule etc.

Une vidéo de « Citeo » sur le recyclage était ensuite projetée, les élèves ont pu ainsi suivre le cheminement d’une bouteille en plastique, à partir du moment où elle a été jetée à la poubelle jusqu’à sa deuxième vie (un trésor en somme), en passant par tous les processus de transformation.

Très attentifs, les élèves, même les plus petits, se sont prêtés au jeu, et ont reçu à la fin de la présentation, un guide du tri et du matériel de coloriage sur le thème.

Reste à espérer qu’ils vont appliquer les règles du tri au quotidien à la maison comme à l’extérieur, et les transmettre également à leur famille !