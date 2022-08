Les eaux de baignade sous haute surveillance à Monaco

15.000 m3 d’eaux usées dépolluées rejetées chaque jour en mer

L’usine de traitement des eaux résiduaires (UTER) traite à hauteur de 98 % la pollution dite "carbonée" et une partie de la pollution "azotée" contenues dans les eaux usées. "On ne traite pas spécifiquement la pollution dite phosphorée car cela est réservée aux secteurs placés en zone sensible, dont la Méditerranée ne fait pas partie, précise Manuel Nardi, directeur général de la Société monégasque des eaux (SMEAUX). Quant à la pollution bactériologique, on ne la traite pas au sein de l’usine d’épuration. Les micro-organismes présents dans les eaux usées sont habitués aux eaux douces, alors, dès qu’ils rencontrent le milieu marin, ils sont littéralement détruits par la présence du sel."

En plus des eaux usées monégasques, l’infrastructure enterrée sous Le Triton, rue du Gabian, traite celles de Beausoleil et une partie de celles de Cap-d’Ail et La Turbie. Avec 27 millions d’euros investis pour l’extension de l’UTER, la Principauté a ainsi accru sa capacité de traitement journalier du flux - de 100.000 à 130.000 habitants - pour l’avenir.

Le rejet en mer de ces eaux dépolluées, à raison de 15.000 m3 par jour, s’opère à 800 mètres du littoral monégasque depuis un émissaire placé à 100 mètres de profondeur. "En matière de rejet, Monaco fait bien mieux que les exigences européennes. Même avec 2% de pollution rejetée après traitement, le rejet de l’UTER ne dégrade pas la qualité de l’eau de mer, assure Manuel Nardi. Des analyses sont régulièrement effectuées au droit de l’émissaire pour vérifier son bon fonctionnement, la conformité du milieu ambiant et repérer d’éventuelles anomalies."

Les seuls risques de rejets incontrôlés d’eaux usées en mer ont lieu lors de gros orages, lesquels provoquent la surcharge naturelle du réseau de collecte. "Mais l’État a développé des bassins d’orage qui font de la rétention et évitent que le réseau ne soit sous tension. Le dernier, au niveau du rond-point du Portier, a quelques années", explique-t-il.