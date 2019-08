Les astuces d'une blogueuse pour adopter un mode de vie zéro déchet

Est-ce possible d’être un "touriste zéro déchet"?

"Bien sûr, si on applique déjà à la maison des habitudes et astuces zéro déchet, on a forcément les bons réflexes pour continuer hors de chez soi. Niveau organisation en voyage, ça demande parfois un peu plus de réflexion mais c’est possible!"

Quelles sont vos astuces pour un pique-nique zéro déchet dans la nature et pour la plage?

"Pour la nourriture, le mieux c’est d’acheter en vrac et/ou de les préparer maison dans des contenants réutilisables. Même si c’est parfois un peu lourd, le verre est très pratique et recyclable à l’infini. Quand on débute dans le zéro déchet, avant de mieux s’équiper, c’est de réutiliser des pots de confiture. On peut y mettre par exemple du houmous maison, une portion de salade composée, des morceaux de fruits ou de légumes découpés… Pour des sandwiches, un torchon ou le "bee-wrap" - tissu ciré s’adaptant à la forme voulue - est très efficace. Concernant les boissons, on trouve bien plus facilement des bouteilles en verre. Sinon, les gourdes sont une bonne alternative! Pour légèrement parfumer l’eau du robinet (au goût pas toujours agréable), j’y ajoute des infusions de plantes. Il ne manque plus que les verres, couverts et vaisselle lavables et, donc, réutilisables! Il en existe en une multitude de formes et de matières différentes: du bambou, de l’émail… en plus, ils sont très jolis."

Adopter du "matériel zéro déchet": plus cher?

"Sur une seule utilisation, bien sûr que l’usage unique est plus économique. Mais sur la durée d’une vie entière, le coût d’un équipement zéro déchet est moindre car souvent il suffit d’investir une seule fois et on évite ainsi les traitements des déchets que l’on finance aussi indirectement. Le calcul est vite fait et c’est tellement plus satisfaisant ! Concernant les pique-niques, en plus de l’impact environnemental, personnellement je ne prends pas vraiment de plaisir à manger avec des couverts en plastique qui se cassent en deux secondes dans une assiette toute molle: les alternatives sont tellement plus agréables."

Faut-il choisir entre protéger sa peau ou protéger la mer?

"C’est LA question complexe de tous les étés! Après une réflexion de plusieurs années sur le sujet, de mon côté quand c’est possible je préfère me baigner tôt le matin ou tard le soir, rester à l’ombre dans la journée ou protéger ma peau avec un vêtement chapeau qu’utiliser une crème solaire dans la mer. Malgré tout, ma peau de Bretonne nécessite parfois une protection supplémentaire, du coup, à ce moment-là j’utilise un filtre UV minéral (dioxyde de titane et oxyde de zinc). Le mieux étant d’utiliser un produit naturel et donc le plus biodégradable possible pour nos océans."

L’objet que vous emmenez partout?

"Après plusieurs expériences de « petits ratés » zéro déchet, j’ai enfin glissé un kit de pique-nique dans ma voiture. Il contient des couverts en bambou, un couteau suisse et une serviette en tissu. Comme ça, je ne suis plus prise au dépourvu pour le déjeuner quand je voyage avec ma voiture et adieu les couverts jetables!"