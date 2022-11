Les 6 conseils du gouvernement princier pour réduire votre facture d'électricité à Monaco

Le gouvernement princier entend également inciter la population et les entreprises à prendre un certain nombre de mesures de sobriété. Toujours sur le même principe qui guide le gouvernement en matière de décisions: "Quelque chose d’incitatif pour le secteur public et de contraignant pour l’administration", laquelle se doit d’être "exemplaire", estime Pierre Dartout.

Six grandes mesures "de bon sens" sont donc soumises aux particuliers et entreprises du secteur privé. Lesquelles sont libres de les adopter ou non:

1. Limitation pour les espaces ouverts

Ne pas chauffer ou climatiser de manière excessive, notamment les espaces ouverts comme les terrasses.

2. Régler à la bonne température

Régler les températures de consigne au plus juste, avec une recommandation de 19 degrés + 3 degrés maximum de tolérance selon les besoins.

3. Eteindre au bon moment

Éteindre l’éclairage des pièces inoccupées et en moduler la climatisation et le chauffage notamment la nuit, les week-ends ou en cas d’absence prolongée. Renoncer aux radiateurs d’appoint.

4. Les appareils de veille au repos

Éteindre les appareils de veille (prises, ordinateurs…). "Cela représente aujourd’hui 10% de la consommation d’électricité des ménages", rappelle Céline Caron-Dagioni, conseiller de gouvernement - ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.

5. La mobilité douce

Favoriser la mobilité douce. "Pratiquer au maximum la marche, le vélo, utiliser les transports en commun."

6. Opter pour du matériel moins énergivore

Acheter du matériel économe en énergie. "Pour cela, la Mission pour la transition énergétique a réactivé l’aide pour les petits matériels ménagers catégorisés A, mise en œuvre au moment de la Covid-19."

Pour l’administration, les mesures sont plus contraignantes. "La température de consigne des bâtiments publics sera réglée à 19 degrés + 2 degrés de tolérance. Bien entendu, une attention particulière sera portée à certains établissements comme le CHPG et les écoles. Extinction des éclairages des édifices publics et abribus dès 22h", liste Pierre Dartout. Quant aux commerces, ils sont invités à éteindre leurs enseignes commerciales dès 23h.