Les 5 ateliers à ne pas rater à la Semaine européenne des déchets à Monaco

C’est un rendez-vous dans l’ère du temps. Alors que l’heure est à la sobriété, au recyclage ou tout simplement au vert, Monaco s’est inscrit à la Semaine de la réduction des déchets (Serd). Et fête cette semaine sa 4e participation en autant d’années.

"Ce sont des sujets que l’on gère depuis longtemps, qui font partie de nos missions, a affirmé Valérie Davenet, directrice de l’Environnement au gouvernement et porteuse de projets à la Serd. On a aussi des missions de sensibilisation donc lorsqu’on a appris qu’il y avait cette semaine dans laquelle Monaco n’était pas impliquée - alors que Monaco fait beaucoup de choses - on a décidé de s’y inscrire."

Cette année, le thème est le suivant: "Textiles circulaires et durables" avec le slogan: "Les déchets, c’est démodé". Jusqu’à dimanche, de nombreux ateliers, animations et autres rendez-vous sont donc organisés en Principauté autour de cette thématique. Voici les 5 que nous avons retenus.

1. Une chasse au trésor à la roseraie Princesse Grace

C’est une manière ludique d’apprendre. La mairie de Monaco, la Société monégasque d’assainissement et la Direction de l’aménagement urbain organisent ce mercredi une chasse au trésor sur le thème du textile. Pour accéder au précieux trésor, les participants devront non seulement résoudre des énigmes mais également relever des défis. Départ à la roseraie Princesse Grace et rendez-vous à la place d’Armes après l’aventure pour la remise des récompenses. Attention, le nombre de place est limité.

2. Participez à l’élaboration d’une fresque de textile XXL

Le Centre de la jeunesse princesse Stéphanie vous propose de réaliser une fresque géante à partir de tissus récupérés. L‘objectif? Créer un tableau XXL grâce au collage de morceaux de textiles. Le centre organise également ce samedi plusieurs animations dont un goûter anti-gaspi où seront dévoilées plusieurs recettes.

3. Apprenez à coudre grâce à l’atelier d’initiation à la couture

Elle est indétrônable. La machine à coudre est parfois moquée mais elle revient une fois de plus sur le devant de la scène. La mairie de Monaco organise ce mercredi un atelier d’initiation à la couture. L’objectif est de se faire la main sur la fameuse machine. En prime, vous repartirez avec une petite pochette que vous aurez conçue vous-même.

4. Faites don de vos vêtements d’hiver (et tentez de gagner des lots)

Recycler pour la bonne cause. Le CHPG, Carrefour Monaco et la Croix-Rouge Monégasque organisent à partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi une grande collecte de vêtements d’hiver. Le petit bonus ? Pour 3 textiles apportés, un ticket de tombola sera offert aux donateurs. Le tirage au sort de la tombola sera effectué vendredi à 11 h dans la salle récréative CRIII, au CHPG et à 14h, à Carrefour.

5. Donnez une seconde vie à vos textiles grâce à l’upcycling

Vous connaissez l’upcycling? Un concept un peu déjà vu - du recyclage - mais très en vogue car il consiste à donner une deuxième vie à un produit. L’hôtel Columbus Monte-Carlo vous invite à un atelier d’upcycling ce mercredi de 15h à 17h. La seule condition? Venir avec des vêtements ou des tissus qui ne servent plus à rien pour les transformer en pochettes, sacs, lingettes, etc.