Les 4 bonnes raisons de réduire ses déchets

On ne dira plus, ou presque, que jeter la poubelle est une corvée! Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD), le syndicat mixte Univalom, qui traite et valorise les ordures ménagères des communes regroupées au sein des communautés d’agglomération Sophia-Antipolis, des Pays de Lérins (sauf Cannes) et Mouans-Sartoux pour la Communauté d’agglomération des Pays de Grasse, met le paquet.

Jusqu’à samedi, le public est invité à participer à des ateliers zéro déchet pour glaner mille et une astuces pour délester sa poubelle et faire des économies, suivre des formations sur le compostage, visiter un centre de tri sélectif... Ludique et gratuit. Seule condition: s’inscrire!

1. C’est bon pour la planète et le moral

Si, pour l’instant encore, l’essentiel de vos ordures ménagères finit incinérées ou ensevelies (c’est ce qu’on appelle les résidus), le tri sélectif et le recyclage progressent.

Si l’on prend l’exemple de la seule Casa, selon le rapport annuel sur le prix et la qualité public d’élimination pour l’exercice 2020, elle affiche un taux de valorisation des déchets de 98%, dont 48% de recyclage de matière.

Certes, il y a encore du chemin à faire... D’où en janvier dernier, le passage à deux jours de collecte sélective par semaine, avec une augmentation de près de 30% des quantités d’emballages recueillis.

Côté projets, une collecte des biodéchets sur une zone test est en préparation. Univalom et Cap Azur, le pôle métropolitain qui réunit Antibes, Cannes et Grasse vont collaborer pour renforcer la communication sur le compostage, le tri, les textiles, le territoire zéro déchet...

2. On peut faire des économies

Essayer de tendre au zéro déchet, c’est aussi l’assurance de faire des économies tout en aidant à préserver l’environnement.

Univalom accompagne depuis plusieurs années déjà des foyers dans cette quête mais la SERD est l’occasion de se lancer dans l’aventure, avec plusieurs ateliers en visioconférence: cuisine anti-gaspi et cuisine au quotidien, fabrication de son propre pain et ses yaourts, de sa lessive maison, limitation des emballages cadeaux de Noël en apprenant à créer ses propres paquets...

Des ateliers compostage pour la famille sont également prévus ainsi que des visites des sites collectifs, telle la plateforme participative des Semboules à Antibes.

Un geste essentiel qui permet de réduire le contenu du sac-poubelle et engraisser plantes et légumes, à moindre coût.

3. On peut recycler les jouets pour Noël

"Laisse parler ton cœur": c’est le joli intitulé de l’opération de collecte de jouets d’occasion organisés à l’occasion des fêtes de fin d’année en partenariat avec Emmaüs.

Durant cette semaine spéciale, les communes participantes mettent en place des points de collecte où on peut déposer des jouets en bon état et complet: en bois, jeux de société, peluches, jouets électriques et électroniques, etc.

À Antibes, trois sites accueillent vos dons: le Bureau Information Jeunesse (BIJ), le centre aéré des Colonnes à Saint-Maymes et le Stade nautique.

4. C’est ludique et instructif

Un centre de tri, comment ça marche? Et une recyclerie? Comment composter dans les règles? Si vous rêviez de le savoir, c’est le moment en participant aux visites organisées au centre de tri des Tourrades à Cannes. Tout pour découvrir la chaîne de tri de A à Z une fois le contenu du bac jaune déversé sur le tapis roulant.

À la déchèterie de Mougins, une recyclerie mobile animée par l’association Soli-cité dévoile les rouages de l’économie sociale et solidaire générée par les objets auxquels on redonne une seconde vie, parfois même trois!

Et, en plus, d’une pierre deux coups, vous pouvez déposer vos déchets. Quant à l’art du compostage... une formation d’une heure avec un expert est possible. Avec en prime, un composteur offert!

Programme complet et inscriptions sur univalom.fr.