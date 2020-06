L’église Saint-Nicolas devient le premier site 100% autonome en électricité à Monaco

Gravé en gras dans le Livre blanc de la Transition énergétique lancé par le prince Albert II en 2017, l’objectif est clair: en 2021, plus aucun bâtiment public de la Principauté ne devra être chauffé au fuel.

Dans ce cadre, des "fermes" photovoltaïques poussent comme des champignons ces derniers mois sur les toits de Monaco.

Après la caserne des pompiers de Fontvieille en janvier, c’est l’église Saint-Nicolas qui se pare actuellement de sa propre centrale solaire en toiture.

72 panneaux photovoltaïques qui occupent environ 100m² de tuiles et présentent la particularité, comme sur la caserne mitoyenne, d’avoir une teinte terracotta.

"Pour une meilleure symbiose et une intégration harmonieuse dans le site", nous expliquait Anthony de Sevelinges, chef du Service de maintenance des bâtiments publics.

800m² installés en 2020

"Grâce à cette production l’église sera autosuffisante électriquement à 100% et l’excédent de production sera injecté dans les installations électriques des locaux de la Poste de Fontvieille. Elle permettra également de réduire le rejet de CO2 dans l’atmosphère de 1,55 tonne par an", précise le gouvernement qui entend équiper, d’ici la fin de l’année, l’École de Fontvieille, le musée de la Villa Paloma, la Société Monégasque des Eaux (Smeaux), l’Église Sacré-Cœur, le Foyer de l’Enfance, la Villa Florestine et les nouveaux locaux de la Direction du Travail.

Au total, 800m² de dispositifs solaires devraient être installés en 2020.

"Treize bâtiments publics [dont nombre d’écoles, ndlr] sont déjà équipés en photovoltaïques, soit environ 2.000m² de terrasses recouvertes avec des techniques différentes pour un gain annuel de CO2 proche de 30 tonnes", nous précisait Anthony de Sevelinges avant l’opération.

De quoi entretenir la foi dans la politique de transition énergétique.