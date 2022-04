Le salon Ever de Monaco mettra l’accent sur les camions électriques

Le programme des tables rondes et débats

Les trois jours de tables rondes se dérouleront autour du thème « Electromobilité et transition énergétique : Regards croisés des académiques, des politiques et des industriels ». Voici le programme provisoire :

Mercredi 27 avril

Au Club House de l’AS Monaco

- 11 h 20-11 h 50 : Keynote : quelles prospectives énergétiques à l’horizon 2050 ?

- 11 h 50 - 12 h 50 : Infrastructures de recharge : de la décision rationnelle au retour d’expérience local.

- 14 h 30 - 15 h 30 : Vehicule to Grid : bilan des expérimentations et voies possibles de développement.

- 15 h 30 - 16 h 45 : Économie et accessibilité des solutions de mobilité pour les consommateurs.

- 16 h 45 - 17 h 45 : Couplage EV et production photovoltaïque : bilan des options possibles et des tests.

À l’espace Fontvieille

- 17 h 15 - 18 h 00 : Finance vertueuse pour le développement d’une smart city circulaire et sociétale !

Jeudi 28 avril

Au Club House de l’AS Monaco

- 9 h 45-11 h 45 : Trucks et transports en communs électriques, l’attente des collectivités pour quels usages ?

- 11 h 15 - 13 h : Acceptabilité : adaptation des technologies et des utilisateurs

- 14 h 30 - 16 h : Emploi et formation pour dynamiser la transition énergétique et la transition de la mobilité.

- 16 h - 17 h 15 : L’impact économique du thermique vers l’électrique.

À l’espace Fontvieille

- 10 h 15 - 11 h 00 : Continuité de la donnée sur la chaîne de valeur : une chimère numérique ?

- 14 h 15 -14 h 30 : Résultat du concours Metha Europe 2022 organisé par les écoles de l’Institut Mines télécom sur le thème « smart building/smart city/ville durable ». Ce concours de projets innovants est doté de 5 000 € de prix (dont 1 500 € pour la catégorie Étudiants) et porte sur trois catégories :

- une catégorie étudiants,

- une catégorie « ante-création » : destinée à récompenser une idée ou un concept innovant,

- une catégorie « démarrage » pour les entreprises de moins d’un an.

Vendredi 29 avril

À l’espace Fontvieille

- 11 h 30 - 12 h 30 : Débat participatif : Questions de retours d’expérience et interrogations des utilisateurs de VE (particuliers et professionnels.

Ever Monaco, du 27 au 29 avril

Rens. www.ever-monaco.com/