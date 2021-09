Le régulateur annonce une hausse de 12,6% du tarif réglementé du gaz, au 1er octobre

Ce n'est pas un secret, partout en Europe, le prix du gaz ne cesse d'augmenter. Et la France n'échappe pas à cette hausse. Selon le régulateur, une hausse de 12,6% des tarifs appliqués par Engie, est prévue à compter du 1er octobre.

De quoi faire grimper la facture dans les sommets. "Cette évolution résulte de la hausse, historique, des prix du gaz sur le marché mondial qui se répercute sur les coûts d'approvisionnement du fournisseur de gaz Engie", explique la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Dans le détail, le CRE explique que cette hausse est de 4,5% HT pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 9,1% HT pour ceux qui ont un double usage (cuisson et eau chaude), et de 14,3% HT pour les foyers qui se chauffent au gaz.

Les impossibles augmentations d'exportations

Mais comment expliquer une telle hausse ? La France, n'ayant pas de ressources sur son sol, importe 99% du gaz naturel qu’elle consomme. Mécaniquement, plus la demande est forte, plus les prix grimpent.

Au printemps dernier, les niveaux étaient faibles, en raison d'un hiver long et froid en Europe ainsi qu'en Asie qui avait du avoir "recours aux stockages européens pour satisfaire la demande".

Et la Norvège et la Russie, les principaux fournisseurs de gaz naturel de la France et de l’Europe, ne sont pas en mesure d’augmenter leurs exportations pour répondre à la demande, pour des raisons différentes.