Salon Ever Monaco: comment prolonger la vie de batteries électriques qui restent polluantes

Vingt pour cent du parc automobile monégasque est aujourd’hui électrique. En France, on estime à plus de 650.000 le nombre de voitures de ce type en circulation. Mais qui dit mobilité électrique, dit batteries. Des accessoires nécessaires qui posent question sur leur impact environnemental. Leur recyclage s’impose aujourd’hui comme un enjeu déterminant. Au salon Ever, les exposants le savent bien. Bon nombre de fabricants ont voulu pour cette nouvelle édition montrer comment ce recyclage se veut in extenso chez eux afin d’aller jusqu’au bout de l’idée d’une mobilité entièrement décarbonisée.

Sa composition

"Si l'on veut comprendre les enjeux de ce recyclage, il faut avoir à l’esprit la composition de la batterie." Présent sur le salon Ever, Jean-François Nicolino est président de eHP2, une entreprise à deux antennes. L’une basée en France, qui fabrique des batteries pour véhicules électriques. La seconde, installée dans les bureaux de MonacoTech. Elle conçoit et réalise les applicatifs pour la marine, à savoir des groupes motopropulseurs électriques. "On dira que la batterie possède trois niveaux de construction." Des cellules positionnées en rangées, reliées entre elles électriquement par des pièces en cuivre. Elles font circuler l’électricité. Il y a ensuite des dispositifs de sécurité appelés relais. "L’ensemble est géré par un calculateur soit une carte électronique."

Polluante

Si le plastique, le cuivre ou encore la carte électronique se recyclent quasi sans difficulté, c’est une autre histoire pour les cellules qui sont les plus polluantes, faites de composants chimiques. Elles sont réalisées à partir de lithium. Et qui dit cellules, dit aussi électrolyte, un autre composant hautement polluant. Il s’agit d’un gel qui permet le passage des ions. "C’est la partie la plus délicate à recycler, poursuit Jean-François Nicolino. Ces composants doivent être traités dans des centres spécialisés. Il n’est aujourd’hui pas possible de les reconditionner."

Deux façons de recycler

Il y a le démontage avec un traitement de chaque matériau. Et une alternative. La seule qui vaille pour Jean-François Nicolino, donner une seconde vie aux batteries qui présentent encore 80% de leurs capacités! Jean-François Nicolino envoie ses batteries dans le Bâtiment ou encore auprès des éoliennes. La seconde vie servant à récupérer et à stocker de l’énergie pour la transmettre ensuite. "Pour cet usage, elles sont moins sollicitées."

Chez Volvo, le recyclage des batteries fait l’objet d’une étude toute particulière. C. Dodergny.

Dans la chaîne de construction

Jean-François Nicolino n’est pas le seul. Chez Volvo Construction Équipement France aussi, la question compte. La marque qui conçoit et fabrique des véhicules électriques, mais également des camions et des engins de chantier électriques, est l’un des exposants le plus important du salon Ever. Le recyclage des batteries est au cœur de ses préoccupations. Julien Provensal, chef de produits, explique comment cette réalité est prise en compte dès le début de la construction de l’engin électrique.

"On a la chance d’avoir dans le groupe une entité qui s’appelle Volvo Énergie dédiée à l’optimisation, l’utilisation et au recyclage des batteries. Chez nous, les batteries vont avoir une durée de vie plus longue que celles des machines. Une fois que nous serons arrivés à la fin de vie du matériel, nous avons prévu une seconde vie pour les batteries."

Sur les chantiers, Volvo Construction Équipement France a en effet des concepts de stockage d’énergie via des packs batterie mobiles qui sont là pour apporter de l’énergie sur les chantiers lorsqu’il n’y en a pas.

"C’est dans ces packs batterie mobiles que la batterie sera recyclée." Ce n’est pas tout. Volvo travaille aussi une filière qui cherche à retravailler et à réparer ces batteries. "Une autre, toujours en cours d’étude cette fois, travaillera sur le recyclage complet de la batterie."

Le recyclage de la batterie électrique est désormais la priorité numéro une des constructeurs qui se veulent 100% vert. Un enjeu de taille lorsque l’on sait qu’en France d’ici à 2027, plus de 50.000 tonnes, le poids cumulé des batteries à recycler sur le marché, devront être traitées.

Olivier Hautin présente la dernière réalisation de Pragma Mobility. Photo Cyril Dodergny.

L’hydrogène, l’alternative à l’électrique? L’hydrogène, l’alternative à l’électrique ? Au salon Ever Monaco, la question peut se poser. Parmi les dernières innovations en termes d’engins électriques, se cache un petit bijou, une alternative à l’électrique qui pourrait résoudre aussi la problématique du recyclage des batteries. Est en effet présenté jusqu’à ce vendredi soir, à l’espace Fontvieille, le premier et le seul vélo à hydrogène au monde. Produit par Pragma Mobility, une société basée en France à Biarritz, ce vélo a été dévoilé dans le monde entier depuis un peu moins d’un an et sera commercialisé en septembre. "C’est quoi un vélo hydrogène? C’est un vélo électrique à qui l’on a retiré la batterie tout simplement, détaille Olivier Hautin, directeur commercial et du marketing chez Pragma Mobility. On l’a remplacée par un système à hydrogène." Ce système comprend un stockage et une pile à combustible qui est faite avec de l’hydrogène et de l’électricité et qui alimente un moteur électrique. "On fait le plein en deux minutes, le temps suffisant pour recharger. Il présente une autonomie de 150 km." Un engin qui présente donc zéro lithium. De plus, la société propose un éco-système de production et de distribution de l’hydrogène au niveau local. "Il s’agit d’une belle alternative à la batterie électrique." Sur ce vélo, dont la durée de vie est estimée aujourd’hui par l’entreprise à au moins douze ans, l’élément le plus polluant reste la pile à combustible "Elle s’avère cependant infiniment moins polluante qu’une batterie électrique. Garantie sur vingt ans, elle est à 95% recyclable. On peut y récupérer 5 grammes de platine que l’on peut recycler!", conclut Olivier Hautin.