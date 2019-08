Le prince Albert II honoré à Paris pour ses engagements

L’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) vient de célébrer son centième anniversaire au siège de l’Unesco, à Paris, en présence du prince Albert II.

Cette organisation scientifique internationale non gouvernementale, créée le 28 juillet 1919, se consacre à l’avancement, à la promotion et à la communication des connaissances sur le système terrestre, son environnement spatial et les processus dynamiques à l’origine du changement.

Collaboration avec l’Unesco

Elle travaille en étroite collaboration avec l’Unesco depuis des décennies à la réalisation de leurs objectifs communs : encourager la coopération en matière de recherche et diffuser les connaissances scientifiques pour promouvoir la résilience, la durabilité et la paix.

À l’occasion de cet anniversaire, la semaine dernière, une conférence était proposée pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine des sciences de la terre et de l’espace. Le souverain, invité d’honneur, a reçu le prix de membre honoraire de l’UGGI pour sa contribution exceptionnelle à la promotion du changement climatique, de l’eau, de la biodiversité et de la recherche océanographique.

La conférence, qui a rassemblé les principales organisations scientifiques internationales, a été ouverte par Kathryn Waler, présidente de l’UGGI.