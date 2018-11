Le prince Albert II et le MEB en visite à Dubaï

Deux petits jours à Dubaï pour une thématique, nul ne peut l'ignorer, cher au souverain. Le prince Albert II est tout juste rentré d'une visite dans l'émirat des Émirats arabes unis où il a ouvert ce mardi, par un discours, une conférence sur la thématique de la mobilité propre et des énergies renouvelables, organisée par sa Fondation et l'Université américaine à Dubaï. Là, il a « rappelé son engagement personnel depuis plus de 25 ans dans le domaine de l'environnement, les actions qu'il mène au travers de sa Fondation depuis plus de 10 ans et l'engagement de son gouvernement pour la mise en œuvre de...