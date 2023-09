Le prince Albert II dévoile le buste de l'écrivain Romain Gary pour le démarrage des Journées de l’Art-Bre à Roquebrune-Cap-Martin

L’histoire dit qu’il aimait jeter son regard au réveil dans le bleu de la Méditerranée. Comme de nombreux artistes et créateurs, Romain Gary avait eu un coup de cœur pour Roquebrune-Cap-Martin.

C’est son souvenir qui était convoqué ce mardi soir pour les Journées de l’Art-Bre dans le parc aux oliviers de la commune, jalonné d’œuvres d’art.

"C’était un diplomate, un écrivain qui n’a laissé personne indifférent et un homme qui servi la France et qui a été utile à sa libération", a souligné le maire, Patrick Césari après avoir dévoilé - en compagnie du prince Albert fidèle à la manifestation annuelle - un buste de l’écrivain né en 1914 et qui s’est donné la mort en 1980.

L’année suivante, sa dernière compagne accomplira d’ailleurs ses dernières volontés en jetant ses cendres à la mer, devant le cap Martin.

C’est à la fin des années 40 que Romain Gary, Russe de naissance et qui a grandi à Nice, jette son dévolu sur une maison au confort rudimentaire à Roquebrune village mais dont la vue embrasse la baie monégasque. Une inspiration pour l’auteur qui évoque l’horizon méditerranéen dans plusieurs de ses écrits... et qui l’habite depuis plus de quatre décennies, pour l’éternité.





1. Le buste dévoilé

Le buste dévoilé par le prince Albert II et le maire de Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Césari, est une création de Cyril de la Patellière. L’artiste formé aux Arts Décoratifs, se définit comme « un manuel » pour faire naître ses créations incarnées. Dans le parc, le buste de Romain Gary est voisin de celui de Joséphine Baker, installé l’an dernier. Patrick Césari y tenait reliant dans l’Histoire ces deux personnalités qui ont su « montrer leur amour pour la France ».

2. L'œuvre d’Elend Zyma

Photo Cyril Dodergny.

Première œuvre du parcours, celle d’Elend Zyma, suspendue comme pour dire que l’avenir du monde ne tient qu’à un fil.

3. Le prince Albert II, le fidèle

Photo Cyril Dodergny.

Fidèle à cette manifestation culturelle initiée en 2011, le prince Albert II a pris la pose avec les membres du conseil municipal de la ville.

4. Une installation qui interroge

Photo Cyril Dodergny.

Parmi les installations, celle de Frédéric Dussolier, baptisée « Fondre au soleil » interroge sur l’altération actuelle du climat, en plaçant le spectateur au cœur d’une série de colonnes en miroir renvoyant à la question de l’action pour préserver l’environnement. Une préoccupation qui touchait aussi Romain Gary, qui parlait d’écologie à une époque où la société s’en souciait peu.

5. La performance de Louis Dollé

Photo Cyril Dodergny.

Les participants au vernissage de l’exposition hier soir, ne sont pas restés insensibles à la performance participative de Louis Dollé, aux accents métaphysiques pour interpeller sur le lien de chacun à la Terre, sa protection ou sa destruction.