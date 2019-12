Le prince Albert II à la COP25: “Il est encore temps d’agir” contre le réchauffement climatique

C’est la grande question. Les grands de ce monde, réunis à Madrid depuis hier et jusqu’au 13 décembre dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25), vont-ils enfin apporter de vraies réponses à l’urgence climatique?

Et faire en sorte, au minimum, de faire appliquer l’accord de Paris, signé par 195 pays en 2015 lors de la COP21.

L’engagement: contenir le réchauffement climatique "bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels" d’ici à 2100, et si possible de "poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C". Promesse non tenue puisque, en 2018, la température a augmenté de 1,7%.

Monaco montre l’exemple

"Nous nous sommes engagés à travailler ensemble à la mise en œuvre effective de l’accord de Paris", confiait le prince Albert II, vendredi, à l’issue d’un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron.

Ce lundi, le souverain a joint le geste à la parole. Lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la COP25, il a conclu son discours par ces mots: "Nous encourageons tous les pays à soumettre rapidement des contributions déterminées au niveau national, ainsi que des stratégies de développement à faibles émissions pour 2050 afin de respecter l’objectif de l’accord de Paris."

"Si nous voulons réellement tenir les objectifs fixés par l’accord de Paris, dont les scientifiques nous disent qu’ils sont un minimum, nous n’avons d’autre choix que d’être plus volontaristes que nous ne l’avons été jusqu’à maintenant", estime ainsi le chef d’État monégasque.

Qui a rappelé à ses homologues les engagements pris en Principauté afin de parvenir à "un objectif clair de réduction de nos émissions de gaz pour atteindre la neutralité carbone en 2050".