Le Portugal est-il le modèle à suivre dans la lutte contre les incendies?

Depuis début août, la chaîne de montagnes Serra da Estrela, dans le nord continental du Portugal, est en proie aux flammes. Déjà 25.000 hectares de ce parc naturel reconnu par l’UNESCO sont partis en fumée. On compte pour l’instant 24 blessés, dont trois graves, et 45 personnes évacuées.

Une situation qui reste pour l’instant encore loin du scénario de 2017. Cette année-là, le Portugal perdait plus de 100 vies dans des méga-feux entre juin et octobre, et 442.000 hectares de forêts brûlés, un record. Après cet épisode désastreux, le pays a repensé sa manière de se protéger des flammes. Avec un mot-clé: la prévention.

Le Portugal, un cocktail explosif pour les incendies

La péninsule ibérique, où règnent les fortes chaleurs, est particulièrement vulnérable face aux sécheresses et canicules. Alors que ces dernières vont devenir plus intenses et fréquentes avec le réchauffement climatique, les incendies de forêts augmenteront de 30% d’ici 2050, selon l’ONU. Ajoutons une végétation sèche, et voici un cocktail inflammable. Cette année, le Portugal n’échappe pas à la sécheresse exceptionnelle. Son mois de juillet a été enregistré comme le plus chaud depuis un siècle.

Le pays connaît un tout autre problème: la désertification rurale. De plus en plus de fermes sont abandonnées, dans l’exode de la population vers les villes. Le rapport avec les incendies? Les terrains de culture sont délaissés et la nature reprend ses droits, sans aucun entretien. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’environnement, car la pousse des mauvaises herbes favorise la propagation du feu. "Lorsque les habitants quittent les campagnes, ils laissent aussi ces territoires extrêmement vulnérables face aux incendies", expliquait au New York Times João Cassinello, un officier régional du ministère de l’Agriculture portugais, en 2019. Près de 30% des propriétés rurales sont laissées à l’abandon.

Mais le principal responsable de ces méga-feux, c’est lui: l’eucalyptus, cet arbre à fleurs originaire d’Australie réputé pour son essence, dont le bois, les feuilles et l’écorce sont très inflammables. De véritables allumettes, en somme. Mais pourquoi alors cet arbre occupe-t-il un quart des forêts portugaises ? Tout simplement parce qu’il est ensuite transformé en pâte à papier, tirant le Portugal au rang de troisième plus gros producteur européen de papiers. Avec ses 800.000 hectares d’eucalyptus, il détient la plus grande zone de monoculture d’Europe, et la cinquième du monde. Une ressource économique dont le pays a du mal à se passer.

Mais après les incendies ravageurs de 2017, la politique a changé.