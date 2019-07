"Le plastique en mer sert de nourricière pour les méduses", selon le directeur de l'Institut océanographique de Monaco

"Le réchauffement climatique est un facteur facilitant. La Méditerranée est en ce moment anormalement chaude. Il y a aussi la pollution plastique. Les déchets, barquettes, polystyrène, servent littéralement de nourricières aux méduses. Le polype aime se fixer dessus puis les vents et les courants amènent toute cette nurserie à la côte."

Selon le directeur général de l’Institut, le facteur le plus important de prolifération est le rejet de matières organiques et d’engrais en mer. "Ils permettent le développement du plancton. Hors c’est la nourriture principale des méduses. Par ailleurs, l’homme provoque la disparition d’espèces plus importantes comme les tortues marines et les thons, qui sont des prédateurs des méduses."

Selon Robert Calcagno, le déséquilibre dans la chaîne alimentaire, provoqué par la main de l’homme, favoriserait leur développement.

Doit-on alors s’attendre à ce qu’elles pullulent de plus en plus sur nos côtes à l’avenir? "Si l’homme n’arrive pas à se réconcilier avec l’océan et à avoir une attitude plus raisonnée, on peut être certains qu’elles vont continuer à proliférer. Ce n’est qu’en laissant l’océan se régénérer qu’on lui permettra de retrouver une chaîne alimentaire équilibrée où la présence de prédateurs permettra de contenir la présence des méduses."

*Robert Calcagno, Jacqueline Goy, éditions du Rocher