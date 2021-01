Le parc Asterix va déplacer ses dauphins dans d'autres delphinariums en Europe

En France, trois structures détiennent des cétacés en captivité: le parc zoologique Planète sauvage, qui possède neuf grands dauphins, le Marineland d'Antibes et le parc Astérix. Ce mardi, se tiendra l'examen en première lecture de la proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale.

A la veille de ce débat législatif, le directeur du parc Asterix Nicolas Kremer a annoncé ce lundi la fermeture du delphinarium du parc d’attractions situé à Plailly (Oise), dans un entretien au Parisien. Pour la réouverture du parc, prévue le 3 avril, les animaux auront été transférés dans d'autres delphinariums en Europe.

La nouvelle sonne comme une grande victoire pour tous les défenseurs de la cause animale, note nos confrères. "Depuis des années, des associations et des ONG réclament la fin de la captivité et de l'élevage pour les animaux sauvages, dans les parcs d'attractions comme dans les cirques". Notamment "C'est assez!" qui, comme elle le fait pour les deux autres delphinariums français, "Planète sauvage" à Port-Saint-Père (Loire-Atlantique) et "Marineland" à Antibes, manifestait une fois par mois devant les grilles d'Astérix, pour dénoncer les conditions de vie des cétacés et sensibiliser le public.

Bahia, Aya, Beauty, les dauphins ne sauteront plus au "Théâtre de Poséidon" du Parc Astérix de Plailly mais ç ne signifie pas pour autant la fin de la captivité pour les animaux. Le directeur du parc Asterix, Nicolas Kremer, explique qu'"ils vont rejoindre d'autres delphinariums en Europe. C'est la solution, élaborée avec l'Association Européenne des Mammifères Aquatiques, qui est apparue la meilleure pour leur assurer de bonnes conditions de vie. La réintroduction en milieu naturel est impossible pour ces animaux élevés en captivité. Les sanctuaires marins sont seulement à l'état de projets. Nous avons choisi l'Europe car nous savons que d'autres pays du monde n'offrent pas les mêmes garanties."

Un député des Alpes-Maritimes demande "l'interdiction de la corrida en France"

Et la corrida? Alors que l'Assemblée nationale étudie à partir de ce mardi une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, le député antibois, Eric Pauget, a déposé une proposition de loi visant à interdire la corrida en France.

Antibois, Eric Pauget a vu Marineland frapper par les nouvelles règles en matière de delphinariums sur sa circonscription. "Chez moi, on interdirait le dauphin qui joue avec un ballon - cela peut se concevoir -, mais à côté de ça, on laisserait perdurer le spectacle du taureau qui se fait torturer dans des conditions de barbarie totale et qui se fait tuer à la fin? En tant que citoyen et en tant que député, ça me choque. Il y a un gouffre dont j'ai beaucoup de mal à cerner le raisonnement", confie Eric Pauget.