Le palmarès du premier concours d’art urbain pour les collégiens

Jeudi dernier avait lieu la remise des prix du Street Art Challenge 2019, organisé par la mairie de Monaco en partenariat avec UPAW (Urban Painting Around the World), en présence de Marjorie Crovetto Harroch, adjointe au Maire en charge du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement Durable.

Pour rappel, au mois de mars dernier, à l’occasion d’une séance publique du Conseil communal, des élèves du collège Charles-III participant au Projet Communal Junior 2018-2019, soumettaient aux élus leur projet d’organiser un concours d’art urbain à destination des collégiens.

Cette idée a particulièrement séduit le Conseil communal, qui s’est appuyé sur les organisateurs d’UPAW pour la convertir. Ainsi, trois équipes de collégiens se sont inscrites au concours baptisé « Street Art Challenge Junior », et ont travaillé sans relâche du mardi 25 au jeudi 27 juin afin de réaliser leur toile sur le thème choisi par UPAW cette année, « Animaux en voie de disparition ».

Le jury, composé d’artistes de street art de renommée internationale, du galeriste Willem Speerstra, des collectionneurs José Giannotti et Paolo di Nola, ainsi que du maire Georges Marsan et de son adjointe en charge de la Jeunesse, Chloé Boscagli Leclercq, ont tranché...

- 1er prix : équipe composée de Laetitia Grandidier et Venise Bord (collège Charles-III - 3e7), MiriamBoughos et Roufail Boughos (collège Charles-III - 4e3)

- 2e prix - équipe composée de Tesla Martin (collège Charles-III - 4e6) et Natasha Newby (International School of Monaco - 9th grade)

- 3e prix - équipe composée de Noëlle Canonge, Constance Saussier et Stella Marchi (collège Charles III - 5e7)

Chaque participant a été récompensé par la mairie de Monaco d’un trophée et d’un bon FNAC, ainsi que d’une médaille par UPAW. A l’instar des œuvres des artistes professionnels, les toiles ont ensuite été vendues aux enchères et acquises respectivement pour les sommes de 600 euros pour le premier prix, 410 euros pour le 2e prix et 300 euros pour le 3e prix.