Le Jardin exotique de Monaco fermé pour travaux jusqu’en 2021

C’est un lieu emblématique pour les Monégasques, et pour les visiteurs de la Principauté. Mais cette année, il faudra faire sans. Le Jardin exotique restera fermé toute l’année, le temps de procéder à quelques travaux.

Nous vous en parlions en janvier dernier : des faux rochers surplombant l’entrée de la grotte de l’Observatoire présentaient de sérieux risques et avaient occasionné la fermeture de la grotte. La faute au temps qui passe, et à la pluie qui s’est attaquée depuis près d’un siècle aux parois de ce lieu ouvert en 1933, et dans lequel « rien n’a changé depuis, hormis quelques petites réparations d’entretien », précise André J. Campana, adjoint au maire de Monaco délégué au Jardin exotique.

Alors bien sûr, il fallait intervenir. « Il était prévu de faire des travaux sur les vrais rochers pour permettre la réouverture de la grotte. Et par la suite, nous devions nous attaquer aux passerelles. Sauf qu’en raison de la crise sanitaire, les travaux qui auraient dû être terminés n’ont pas pu être faits.

Ils commencent maintenant. Nous nous serions retrouvés dans la configuration d’un jardin presque entièrement fermé », précise la directrice Diane Ortolani.

Nouvelles normes