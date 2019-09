Le Grimaldi Forum devient une centrale électrique

Ils devaient être livrés pour 2025, finalement ils sont arrivés six ans avant. Les panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du Grimaldi Forum, quelques mois après ceux du Monte-Carlo Bay, le faisant devenir la première centrale électrique du pays. Celle-ci vient consolider la politique environnementale du gouvernement qui souhaite « tenir le cap en matière de transition écologique », déclare Marie-Pierre Gramaglia, conseiller du gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

La plus puissante de Monaco

Le projet est le résultat de 18 mois de réflexion entre les équipes de la Smeg et du Grimaldi Forum. La Société monégasque de l’électricité et du gaz, qui a financé entièrement l’installation et l’activité à hauteur de 2 millions d’euros, s’est engagée à être l’opérateur pour les quinze prochaines années de ce qui est désormais la plus puissante centrale solaire de la Principauté.

La centrale devrait produire 600 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 170 foyers monégasques. Elle permet, dans le même temps, au futur projet d’habitation de l’extension en mer d’être qualifié d’« écoquartier » grâce à la fourniture de cette énergie verte.

Résolument écologique

Le Grimaldi Forum sera, quant à lui, entièrement alimenté à l’énergie verte pour sa consommation électrique mais les panneaux ne couvriront pas 100 % des besoins pour des raisons techniques trop compliquées. Depuis dix ans maintenant, le bâtiment œuvre pour la transition écologique « puisqu’on a divisé la consommation globale d’eau de 2,5 % et réduit la consommation d’énergie de 25 % », détaille Sylvie Biancheri, directrice du Grimaldi Forum.

Un écran d’affichage a été mis en place à l’accueil du centre des Congrès pour suivre en temps réel la production de ces nouveaux panneaux.