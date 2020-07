Le Gala des Océans change de nom mais revient en septembre à Monaco

Dans un climat de tension sanitaire, d’incertitudes, et d’annulations, pas facile de planifier un événement !

C’est pourtant bien ce qu’a fait la Fondation Prince Albert II en annonçant la tenue, le 24 septembre prochain, du « Gala for Planetary Health » (Gala pour la santé planétaire).

C’est ainsi qu’a été rebaptisé le « Gala for the Global Ocean », dont trois éditions ont déjà eu lieu.

Pour cette quatrième édition, et en cette année marquée par une pandémie mondiale, la Fondation a opéré un tournant, tout en gardant une cohérence avec la protection de l’environnement "Avec le réchauffement de la planète et la fonte des glaces, les scientifiques craignent que d’anciens virus et bactéries enfermés depuis des milliers d’années dans les glaciers et le permafrost ne réapparaissent", précise la Fondation sur son site.

Après Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Nicole Kidman, Robert Redford, qui seront les prochains invités de prestige ? À suivre…