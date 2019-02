Le CSM en Antarctique pour étudier les manchots

L’Antarctique. Une terre blanche aux confins du monde. Là-bas, en dépit des revendications des uns et des autres, la zone s’avère démilitarisée par un traité datant de 1959. « C’est un territoire voué à la science et à la paix », souffle Céline Le Bohec, docteur en écologie. Et justement, cette chercheuse du département de biologie polaire (1) au Centre scientifique de Monaco (CSM) en revient tout juste. Trois mois au cœur de Neumayer III, une station allemande posée sur la glace flottante grâce à un système de pieds hydrauliques.

À cette époque-là de l’année, c’est l’été et les températures minimales avoisinent les -15°C. Largement supportable quand on sait que l’hiver, elles peuvent atteindre les -50°C. « À cette période-là, on a des hivernants. Ils vivent en complète autarcie. L’hiver,...