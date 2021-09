Larvotto : un nouveau complexe balnéaire pas si facile à entretenir à Monaco

Près de trois mois après l’inauguration officielle du nouveau Larvotto, les habitués ont déjà repris leurs bonnes habitudes. Les plus matinaux y posent leurs serviettes aux premières lueurs du jour, quand le bord de mer profite encore de ses derniers moments de calme.

Pour eux, et tous ceux qui profiteront de la plage au cours de la journée, 15 agents de la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) sont spécialement dédiés à l’entretien du complexe.

Jusqu’à la fin de la saison touristique (du 1er mai au 15 octobre), une attention particulière est donnée à la zone de baignade et sa plage, soumises à de nombreux courants qui peuvent rejeter et faire stagner toutes sortes de déchets.

"La propreté de l’eau dépend des jours, constate Stéphane Martins Campos, chef d’équipe du nettoiement pour le quartier de Monte-Carlo. Cela dépend de la présence au large des bateaux. Lors du Yacht Show, par exemple, il faut être particulièrement vigilant."

Ce matin-là, l’eau est particulièrement claire mais le protocole d’entretien n’en est pas moins suivi à la lettre. "Le complexe balnéaire est entretenu tous les jours de 5 h à 19 h."

Première étape : le ratissage de la plage avec le tracteur. "À partir de 7 heures, quand la plage commence à se remplir, on passe au râteau pour le criblage du “sable”", précise le chef d’équipe de la SMA.

Deux engins différents interviennent pour l’entretien du plan d’eau, selon que l’on se situe à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de baignade.

Délicat équilibre entre entretien et quiétude des baigneurs

Le premier, un jet "amélioré". "Nous avons imaginé un système d’armature sur mesure, pourvue de deux filets d’une capacité de 150 litres chacun. Ces filets descendent à 15 cm sous la surface de l’eau et permettent de récupérer les déchets."

Pour éviter tout risque d’accident avec les nageurs, l’engin motorisé n’est pas autorisé à entrer dans la zone de baignade. Il opère uniquement au-delà du filet anti-méduses. "Sauf sur demande de la Sûreté publique, précise Stéphane Martins Campos. À ce moment-là, on fait sortir les baigneurs afin que le jet puisse intervenir en toute sécurité."

À l’intérieur de la zone de baignade, la SMA utilise un robot méduse. Appelé "jellyfishbot", cet engin a l’avantage d’être électrique et donc totalement silencieux. "Il a été adapté avec un gyrophare et un bip pour être visible des baigneurs."

Piloté depuis la plage, le robot renvoie sur l’écran de la télécommande de contrôle les images de la surface de l’eau grâce à une petite caméra intégrée à l’avant. "Cela permet de nettoyer plus dans le détail. La manipulation est facile et le robot peut s’approcher bien plus près du bord de la plage qu’un jet ski", note Stéphane Martins Campos.

La SMA devrait compléter sa flotte avec un deuxième jellyfishbot pour l’été prochain. "Les deux robots seront connectés sur la même télécommande et reliés par un même filet de 15 à 20 m de long sur 50-60 cm de profondeur. Ça nous permettra d’être plus rapides et plus efficaces."