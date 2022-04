Label "commerce engagé": les conseils écolos délivrés aux entreprises monégasques

Ils ont été les premiers à croire au label en Principauté et à l’apposer sur la devanture de sa boutique et de son restaurant. Alors forcément, les équipes du Musée océanographique étaient toutes désignées pour accueillir la rencontre annuelle interterritoires du commerce engagé. Des retrouvailles en présentiel pour fêter ce label né il y a dix ans en Provence et qui contribue à accompagner les professionnels du commerce pour avoir une démarche écoresponsable au sein de leur enseigne.

Un cahier des charges

qui évolue

"Au départ, l’idée était de supprimer les sacs plastiques chez les commerçants. Au fil du temps, nous avons évolué vers d’autres territoires, notamment Monaco et d’autres régions de France pour faire prendre un nouvel essor à ce label commerce engagé, se souvient Mikaël Schneider, directeur d’Ecoscience Provence, qui a créé le label. Nos cahiers des charges évoluent avec le temps et les réalités environnementales et sociales. La crise sanitaire nous a fait découvrir d’autres thématiques, réfléchir à de nouveaux services au sein des commerces, moins impactant en terme environnemental".

C’est de ces nouvelles pratiques dont il était question mardi en réunissant les acteurs du label, de toutes les régions de France à Monaco. Aujourd’hui une centaine de commerces engagés constituent le réseau. Et près d’une centaine sont en Principauté depuis l’adhésion du pays au label en 2017.

Une performance dont s’est félicitée Céline Caron-Dagioni, conseiller de gouvernement - ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme venue ponctuer les échanges.

Rappelant les engagements gouvernementaux dans la politique du zéro plastique à usage unique à Monaco à l’horizon 2030. "Il faut faire évoluer les comportements et faciliter au maximum l’usage du réutilisable" a-t-elle souligné notamment à l’encontre des commerçants restaurateurs.

Le retour de la consigne?

Dans leurs valises, les représentants du label avaient apporté des échantillons de produits visant justement à réduire les déchets dans les restaurants et commerces de bouche à emporter.

Des verres en algue comestible, des tasses en marc de café compostables totalement, des assiettes en son de blé que l’on peut manger… En somme, une série d’alternatives au plastique, pour permettre à chaque commerçant de se saisir de ces outils.

Car les chiffres sont là : 11 millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans chaque année. En Principauté, 13% des tonnages des déchets éliminés, sont des déchets plastiques. Et si Céline Caron-Dagioni est sensible à l’horizon tracé par l’ONU (envisager une résolution puis un traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique), la conseillère-ministre estime que la "prise de conscience collective" doit passer aussi par des marques plus pratiques.

Exemple? Le retour de la consigne est envisagé pour certains commerces de la vente à emporter en Principauté. "Nous installerons des bornes de dépôt dans les rues pour faire une expérimentation. Ce sont des éléments essentiels à la transition".