La tortue caouanne "Pickwick" a retrouvé son milieu naturel au large du Golfe de Saint-Tropez

Après Ana au début de l’été 2020, c’est Pickwick, une autre tortue marine, qui a rejoint son milieu naturel en présence de nombreux médias. Elle a été en effet relâchée vendredi matin bien au large du Golfe de Saint-Tropez. Cette tortue caouanne juvénile a été repêchée le 10 juillet dernier par des plaisanciers qui la trouvaient en difficulté. Elle présentait en effet des troubles de flottabilité. Grâce à la réactivité des plaisanciers et avec l’aide de la police municipale via sa brigade nautique dirigée par Frédéric Branda, Pickwick, baptisée ainsi par ses sauveteurs (1) a été immédiatement prise en charge par le centre de soins des tortues marines de l’Association Marineland basée à Antibes.

Du plastique en elle...

Si l’animal présentait dans l’ensemble un bon état corporel sans trace de blessure apparente, son comportement de surface a inquiété Sidonie Catteau, la cheffe de projet tortue marine de l’Association Marineland qui est également coordinatrice pour le Var et les Alpes-Maritimes du Réseau tortue marine de Méditerranée française (RTMMF). "Les troubles de flottabilité peuvent révéler la présence de déchets dans le système digestif. Ce diagnostic s’est avéré être le bon puisque nous avons décelé dans les fèces (2), la présence de morceaux de plastique, de type film alimentaire ainsi qu’un pansement", souligne la cheffe de projet. La main de l’homme a malheureusement frappé une nouvelle fois. "Je rappelle que toutes les espèces de tortues marines sont protégées. Elles sont des bio-indicateurs du milieu marin et l’on retrouve bien trop souvent des déchets, liés à l’activité humaine, dans leur système digestif", regrette Sidonie Catteau.

Après les examens complémentaires effectués par le vétérinaire du zoo de Marineland: prise de sang et radiographie, les résultats se sont montrés rassurants: "L’échographie de contrôle, témoin de son activité intestinale, nous a confirmé que son état de santé lui permettait rapidement de regagner la mer", poursuit la coordonatrice de RTMMF. Sa convalescence terminée, elle aura duré une quinzaine de jours, Pickwick pesant 23kg a donc rejoint la Grande bleue lors d’un moment très émouvant pour l’ensemble des observateurs présents.

Chaudes larmes

"Nous avons versé notre petite larme quand elle a ressorti la tête de l’eau après avoir été délivrée. Nous sommes vraiment très heureuses, nous avons été tenues informées sur sa santé régulièrement par Sidonie lors de sa prise en charge", soulignent Laurence et Nana qui ont repêché Pickwick avec leurs amis. Ce retour à la liberté s’est fait grâce au bateau de la brigade nautique et à celui de l’Observatoire marin de la Communauté de communes et pour le plus grand bonheur de tous les protagonistes.

1. Nom de leur bateau.

2. Matières non absorbables par l’organisme, formées par les résidus de la digestion et excrétées au terme du transit digestif.