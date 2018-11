La torche symbole du développement durable partira de Monaco pour rejoindre la COP 24 en Pologne

En prélude à la COP 24, qui s’ouvrira le 3 décembre prochain en Pologne, la Principauté a été choisie cette année comme départ de relais de la torche symbolique Light us vers Katowice (Pologne).

À l’initiative de l’association MIPAI (The Mediterranean Intelligence and Public Affairs Institute) présidée par Ayoub Makhloufi, cette torche autonome en énergie, intelligente et connectée, qui a vu le jour lors de la COP 21, est devenue le symbole du développement durable.

mobilité durable et nouvelles technologies

MIPAI - en partenariat avec le Réseau des Jeunes Méditerranéens pour le Climat (MYCN) - organise chaque année le "Light us Relay", un événement qui permet la passation de la torche entre pays organisateurs de COP à une autre au moyen de transport propre.

Le but étant de promouvoir la mobilité durable et les nouvelles technologies, mais aussi de mobiliser le plus grand nombre de jeunes porteurs de "Green business" appartenant à la région euro-méditerranéenne. Cette année, l’association a reçu le soutien officiel de la Fondation Prince-Albert-II-de-Monaco.

"Nous nous devons de faire avancer les négociations internationales sur l’environnement et porter les questions climatiques sur le devant de la scène. Une mission à laquelle s’attache la Fondation, œuvrant à sensibiliser à la fois les populations et les pouvoirs publics quant à l’impact des activités humaines sur les milieux naturels afin de favoriser l’émergence d’économies décarbonées, durables, innovantes et plus équitables" a dit Bernard Fautrier, vice-président et administrateur-délégué de la Fondation.

Train et voitures électriques

Le prince Albert II a ainsi transmis samedi - lors d’une cérémonie sur la place du palais - le symbole "Light us" au président Ayoub Makhloufi, marquant le début d’une série d’étapes semée d’actions de sensibilisation: son parcours se fera par voie terrestre, via les véhicules électriques et par voie ferroviaire.

Étaient d’ailleurs présents, les équipages des véhicules électriques, ainsi que les jeunes continuant le trajet en train.

"Ces deux itinéraires serviront de cordon ombilical entre la symbolique de ce flambeau et un futur durable pour l’humanité" a précisé Ayoub Makhloufi, évoquant l’importance de "cette passation de la lumière au moyen de transports propres".

L’arrivée de la torche "Light us" à Katowice est prévue pour le 1er décembre.