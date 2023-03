La résilience du territoire face aux risques naturels

La tempête Alex qui a frappé, en 2020, les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée est encore dans tous les esprits, rappelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles Ange Ginésy, en préambule de ce rendez-vous Smart City. Avec le changement climatique, la résilience de notre territoire particulièrement exposé aux risques élevés de tempêtes, d’inondations ou encore de feux de forêt est une nécessité. Pour le président du Département comme pour l’ensemble de nos partenaires, l’acculturation des populations, l’anticipation des événements et la reconstruction sont des éléments clefs.

Je suis convaincu que le numérique et l’intelligence artificielle nous permettront de reconstruire les vallées de manière encore plus résilientes à condition que l’humain reste au centre des décisions. " Charles Ange Ginésy Président du Département des Alpes-Maritimes

Charles Ange Ginésy Président du Département des Alpes-Maritimes

L’intelligence artificielle au secours des risques naturels

L’IA, c’est justement le cœur du sujet de la belle Maison de l’Intelligence artificielle (MIA) qui accueille notre rendez-vous Smart City à Biot. Les invités du jour se rejoignent tous sur ce point : la technologie a un rôle crucial à jouer pour l’environnement en créant des outils de prévention apportant des solutions concrètes. " L’IA a trois atouts essentiels pour aider à la résilience du territoire : l’aide à la décision, la capacité prédictive et la data visualisation ", poursuit Isabelle Gally, la nouvelle directrice de la MIA.

Isabelle Gally, la nouvelle directrice de la MIA.

Chez Siradel par exemple, acteur de référence de modélisation 3D : " Nous développons des jumeaux numériques de territoires et des modèles de visualisation 3D qui permettent de mieux anticiper certains risques ", explique Sylvain Chapon, délégué marketing stratégique Engie. À ses côtés, l’IMREDD (Institut méditerranéen du risque de l’environnement et du développement durable) travaille également sur des programmes de recherche comme le projet Serenity " qui nous permet d’évaluer les mouvements de foule ", ajoute Paulo Moura, directeur d’innovation et partenariats.

Paulo Moura, directeur de l'innovation et partenariats de l'IMREDD

Au-delà des nouvelles technologies, le travail d’anticipation, c’est évidemment en premier lieu celui des équipes de terrain. " Nous utilisons entre 170 et 180 capteurs sur notre territoire pour évaluer l’hydrométrie des cours d’eau. Nous avons également des caméras de détection de dépassement des seuils ", explique Raphaëlle Dreyfus, responsable du pôle hydrométéo et gestion de crise au Smiage (Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau).

Raphaëlle Dreyfus, responsable du pôle hydrométéo et gestion de crise au Smiage

Résilience technique et humaine

En première ligne en 2020, René Dies, contrôleur général du Sdis (Service départemental d’Incendie et de Secours) se souvient : " Avec la tempête Alex, on a vécu la résilience technique et humaine. Notre modèle d’organisation basée sur une répartition des centres de secours ainsi que notre capacité à anticiper nous a permis d’être résilients malgré un black-out de douze heures sans aucun moyen de communiquer ! Les nouvelles technologies nous sont utiles bien sûr, mais encore faut-il de l’électricité ! "

René Dies, contrôleur général du Sdis

Maison de sensibilisation à l’IA

Démystifier l’intelligence artificielle, la rendre accessible, en comprendre les applications et pourquoi pas en faire son métier… Depuis trois ans, un espace inédit de sensibilisation du grand public à l’intelligence artificielle a vu le jour, route des Lucioles à Sophia Antipolis. Initiée en 2020 par le Département des Alpes-Maritimes dans le cadre de sa politique Smart Deal, la Maison de l’Intelligence artificielle est une première en France. Sa mission ? Faire découvrir une IA " responsable et éthique ", mais aussi favoriser l’innovation et mettre en relation les acteurs de cet écosystème. Pour cela, elle organise des opérations destinées aux collégiens, aux étudiants ainsi qu’aux seniors et ouvre ses portes, un samedi par mois, au grand public. La MIA héberge aussi des start-up dans le cadre d’une collaboration avec l’incubateur Paca-Est et accueille régulièrement des débats comme le Côte d’Azur Smart City d’hier.