"La prise de conscience est dépassée": le Yacht-Club de Monaco fait le point sur la pollution des navires de luxe

Le green washing, ce n’est pas pour lui et il le dit d’emblée. Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Yacht-club de Monaco, s’attelle depuis des années à fédérer les professionnels du yachting pour encourager les énergies propres dans le yachting. Et il entend agir - vraiment.

Et alors qu’il programme son 11e Symposium environnemental "La Belle Classe Superyachts" le 24 mars, dans le cadre de la Monaco Ocean Week du 21 au 25 mars prochain, organisée par la Fondation Prince Albert II et le gouvernement, en collaboration avec l’Institut océanographique de Monaco et le Centre Scientifique de Monaco, il espère que la journée de conférences dédiée aux armateurs et capitaines inscrive durablement Monaco comme "capitale du Yachting".

Est-ce que le yachting prend le pas d’une économie durable?

Nous sommes face à une échéance. L’automobile poursuit son évolution depuis vingt ans. Le yachting lui emboîte le pas; avec, certes, un décalage dans le temps. Deux mille litres à l’heure de gasoil, ça ne peut pas durer. Il commence à y avoir des chantiers qui annoncent ne plus vouloir faire de bateau uniquement au diesel en 2025. Oceanco par exemple, une entreprise de chantier naval néerlandaise qui possède des bureaux de vente et marketing à Monaco a déclaré vouloir prendre le virage de l’économie verte.

Pourquoi autant de décalage avec l’industrie automobile?

Le secteur de l’automobile profite de millions d’ingénieurs qui apportent des solutions. Il n’y a pas cela dans le yachting. Aujourd’hui, on a dépassé la prise de conscience dans le yachting et les bateaux qui sortent des chantiers polluent entre 30 et 40% de moins.

C’est-à-dire qu’ils dépensent 40% d’énergie en moins?

On se focalise beaucoup sur la pollution des moteurs mais il n’y a pas que cela. Il faut tenir compte de la pollution sonore, du traitement des eaux grises et noires,...

La pollution est-elle proportionnelle à la taille du yacht?

C’est une idée reçue. C’est même souvent l’inverse. Les propriétaires des petites unités sont plus regardants sur les prix. Un bateau à hydrogène coûte environ 60% plus cher.

Les armateurs des super-yachts ne sont-ils pas sensibles à l’image qu’ils donnent?

Ils ont tous un problème d’image et font très attention. Aujourd’hui, la maison Hermès a des usines positives, c’est-à-dire qu’elles produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment. Le luxe a passé le stade de la prise de conscience et est dans l’action.

Comment faire avec les yachts et super-yachts?

Il y a d’une part les 3.000 bateaux qui sortent des chantiers chaque année selon les nouveaux critères environnementaux. Mais il y a les autres: quelque 100.000 bateaux qui naviguent et qu’il faut améliorer.

De quels polluants parle-t-on?

Il n’y a pas que l’énergie pour la navigation; loin de là. Quand le bateau est à quai, cela dépend du capitaine et de l’équipage plus ou moins sensibles aux déchets, à la climatisation, aux circuits courts,... Et cela ne peut pas se mesurer facilement.

Quelles sont les réglementations?

ça dépend du pavillon du bateau. Par exemple en 2021 en Europe, le mouillage a été imposé plus loin des côtes pour protéger les herbiers. Cela a créé un énorme problème pour les bateaux. De la même façon, les eaux grises et noires ne peuvent pas être rejetées. Tout doit être consigné sur le carnet et un prestataire vidange puis appose sa signature sur ce carnet… C’est une bonne chose.

Dans ce microcosme du yachting, est-il vraiment nécessaire d’émettre une réglementation pour avoir un comportement responsable?

Les banques et les assurances font attention à l’impact environnemental du bateau qu’il finance ou couvre. C’est incitatif. C’est la preuve que le stade de la prise de conscience est dépassé.

Les 100.000 yachts en circulation sont-ils progressivement réaménagés pour être moins polluants?

Oui, certains sont équipés pour fonctionner à hydrogène. Concernant les eaux grises et noires, les Américains ont imposé un traitement sans quoi les bateaux n’étaient plus acceptés dans leurs eaux territoriales. Immédiatement les armateurs ont fait le nécessaire.

Que peut faire Monaco pour accélérer le mouvement?

La Principauté doit être l’endroit où une plateforme d’échanges doit présenter toutes les solutions actuelles et à venir. Le Yacht-club a vocation à réunir les professionnels avec chantiers, architectes, armateurs,... C’est ce que nous allons faire au 11e Symposium environnemental. Ça commence à porter ses fruits. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où cela se fait.

Cette vocation s’inscrit dans une tradition d’échanges…

En 1904 déjà, le concours de canots automobiles réunissait des ingénieurs parfois extravagants. On passait du bateau à vapeur au bateau thermique. Il y avait sept types de bateau diesel. Monaco a toujours été un carrefour d’idées et de savoir-faire.

Ce label "Monaco, capitale du yachting" a dix ans. Qu’est-ce que vous en faites concrètement?

Nous allons essayer de le faire mieux connaître. Nous ne voulons pas parler et ne rien faire. La marina et le bâtiment montrent que nous voulons tenir nos engagements en apportant des solutions éco-responsables. Sur le quai par exemple, les eaux noires et grises sont traitées évidemment. Les bateaux de service sont 100 % électriques. Ils sont parfaits pour l’enseignement de la voile notamment. Ils coûtent cinq fois moins cher, ne font pas de bruit. Ils n’ont que des avantages.

Qu’est-ce que représente concrètement le yachting à Monaco?

Le yachting est une véritable industrie qui génère 1.500 emplois et plus de 300 sociétés.

Qu’allez-vous organiser le 24 mars?

Ce sera la journée du yachting dans le cadre de la Semaine des océans. Seront organisées des tables rondes. Le rôle du Yacht-Club est d’être une plateforme d’échanges et de partage pour faire changer les habitudes, chose qui est peut-être plus difficile encore que les défis technologiques.