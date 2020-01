La Principauté invitée au Salon de l’horticulture de Philadelphie

L’ambassade de Monaco aux Etats-Unis, en partenariat avec de Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et la Fondation Prince Albert II, vient d’annoncer, lors d’une conférence de presse à Philadelphie, sa participation au Salon de l’Horticulture 2020 - du 29 février au 8 mars - sur le thème de la « French Riviera ». Ce salon, créé en 1829 par la Société d’horticulture de la Pennsylvanie, couvre quatre hectares et forme le plus important salon annuel des États-Unis en dépassant les 250 000 visiteurs.

Sur les terres de la Princesse-Grace

De par ses liens privilégiés avec Philadelphie, ville natale de la Princesse Grace, la Principauté avait déjà participé à ce Salon en 1990, sur le thème « Des Jardins pour les Sens », un thème cher à la Princesse. Créé par la styliste américaine Renée Tucci, ce jardin présentera plusieurs variétés de roses, dont la rose « Princesse Charlène de Monaco », commémorant les liens affectifs qui, depuis le 18 avril 1956, unissent Monaco à la ville de Philadelphie.

Parallèlement, la branche américaine de la Fondation Prince Albert II organise, le 4 mars, un symposium sur les jardins et la biodiversité, qui se déroulera au Pennsylvania Convention Center.

Le thème du jardinage écologique, respectueux de l’environnement et de la biodiversité, sera abordé par des experts dont les docteurs Peter Raven, botaniste mondialement connu, et Dennis Whigam, expert en écologie et en plantes.

Ces évènements offriront au grand public l’opportunité de mieux connaitre l’engagement de la Principauté de Monaco en faveur du développement durable et de la sauvegarde de la planète.