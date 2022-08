La préservation de l'eau, les temps forts de la COP 27 en Egypte: les confidences de la Fondation Albert II sur sa rentrée internationale

Le leitmotiv est le suivant: mettre les acteurs ensemble, pour avancer globalement. En seize ans, la Fondation Prince Albert II s’est fait une place sur la scène internationale en accompagnant des projets qui œuvrent pour la biodiversité et pour réduire les impacts des changements climatiques.

Avec dix branches à l’étranger, 211 organismes soutenus, 720 projets accompagnés depuis 2006 et 92 millions d’euros engagés dans ces questions, la fondation imaginée et présidée par le prince Albert II est actrice à part entière d’une volonté mondiale de changer les choses.

Dans un climat international compliqué, qui a poussé d’ailleurs à ajourner le Monte-Carlo Gala servant de levier pour récolter des fonds, la fondation continue à s’investir dans ses domaines d’action. Et à investir. "Nous maintenons nos engagements pour ne pas mettre en péril des organisations de terrain", assure Olivier Wenden, vice-président et directeur général de la fondation.

"On ne travaille pas qu’avec de grandes ONG, on travaille beaucoup avec des ONG locales de petites tailles, sérieuses, mais qui dépendent de leur bailleur. Alors nous avons mis un point d’honneur à maintenir ces engagements. Et grâce à nos donateurs, poursuivre la croissance, c’est assez rare dans le contexte actuel".

Là où la fondation progresse, c’est aussi dans le fait d’être un liant entre investisseurs et sachants. Un rôle clé, comme le détaille Olivier Wenden. Interview.

Le dernier trimestre de l’année est marqué par de grands événements internationaux, liés aux questions environnementales, auxquels vous allez prendre part…

En effet, ces jours-ci en Suède à la World Water Week, nous présentons une initiative que nous soutenons sur la préservation de l’eau potable dans les Balkans. Nous aurons aussi un représentant au symposium sur l’océan dans un monde à fort CO2 à Lima, ainsi qu’à la COP15 sur la biodiversité en fin d’année à Montréal. Puis le 2 décembre, à Düsseldorf, le souverain recevra le prix allemand du développement durable, en présence du Chancelier. Avant cela, en novembre, la COP27 se tiendra à Charm el-Cheikh en Égypte. Le souverain, le gouvernement, les entités monégasques seront présentes et nous y organisons deux temps forts.

Lesquels?

Un événement sur le pavillon Méditerranée pour présenter nos initiatives méditerranéennes justement. Et nous mettrons en valeur aussi notre plateforme Ocean Innovator - réunissant des entrepreneurs, des fonds d’investissement, des banquiers, des philanthropes - que nous avons lancée à la Ocean Week 2022 et à la Conférence de l’ONU sur le climat à Lisbonne. Ce sera sa troisième édition lors de la COP27 en réunissant 150 professionnels pour présenter des entreprises qui génèrent déjà de l’emploi, des profits et qui ont un impact favorable sur les milieux marins. Elles pourront échanger avec des décideurs et des fonds d’investissement. Tout l’objectif de cette plateforme est de mieux faire connaître et d’accélérer le temps de mise en œuvre et l’envergure de solutions qui fonctionnent. Nous les aidons à passer d’un niveau très local, expérimental, à une échelle plus industrielle.

C’est l’intérêt de la fondation de prendre part à ces grands rendez-vous internationaux? D’étoffer votre réseau?

La participation de la fondation vient en appui de l’action du gouvernement, qui prend part aux négociations, notamment lors des COP. L’intérêt pour nos équipes d’être sur place, c’est de créer du réseau ou plutôt de mettre en réseau nos différents partenaires qui évoluent dans des milieux divers, sur des sujets précis. On a cette chance-là, du fait du caractère unique de la fondation présidée par un chef d’État en exercice, d’avoir des réseaux parmi les décideurs, parmi les scientifiques, parmi les chefs d’entreprise et les représentants de la société civile. Ce que n’ont pas toutes les ONG.

Et à Monaco, quels événements sont prévus?

Nous avons rendez-vous le 25 novembre à la Salle Garnier pour la traditionnelle remise de prix annuelle de la fondation qui soutiennent et honorent la recherche scientifique, des activistes ou des institutions et des entreprises qui ont des solutions qui fonctionnent. Avant cela, le 25 septembre, nous ouvrirons pour la première fois notre siège, la villa Girasole, au grand public pour la Journée du Patrimoine. L’occasion de visiter l’une des dernières villas Belle Époque de la Principauté. Mais aussi d’assister à des conférences et à des ateliers conçus avec Terrae qui a développé son tout premier potager, il y a plusieurs années déjà, dans notre jardin.

Depuis 2006, la fondation s’engage pour préserver la biodiversité, les ressources en eau et limiter les effets du changement climatique. Envisagez-vous de nouveaux axes où s’investir?

Nous continuons les projets de terrain et le soutien à la science. C’est l’archétype de notre fonctionnement. Mais pour véhiculer les grandes données, les grandes réalités scientifiques auprès des décideurs économiques, nous allons clairement accentuer dès 2023 nos actions vers la jeunesse, c’est-à-dire les futurs dirigeants et sur le secteur privé. Nous observons, d’ailleurs, un engouement réel du secteur privé pour investir dans des solutions diverses et accélérer leur rythme de mise en œuvre. Et nous pouvons apporter notre plus-value monégasque de par notre neutralité et notre capacité d’accueil pour réunir les décideurs politiques, économiques et des chefs d’entreprise qui n’ont pas forcément accès à ce type d’interlocuteurs. Aujourd’hui, nous cherchons à promouvoir des entreprises labellisées et en développement pour qu’il y ait une appétence des investisseurs à s’y engager.

En 2022, l’heure est plus au pragmatisme qu’à la philosophie pour faire avancer les choses concrètement?

La fenêtre d’action s’est réduite année après année, de manière drastique. Les objectifs 2030, c’est dans huit ans. Il y a, bien sûr, une urgence à agir tout de suite. Sans renier les projets long terme, sans renier non plus le travail d’accompagnement fait par le Prince pour peser dans le dialogue international. D’un point de vue pragmatique, en effet, nous avons un rôle fondamental à jouer pour aller plus vite à plus grande échelle. L’aspect optimiste dans tout cela est que les solutions existent et sont efficaces. Encore faut-il pouvoir les transférer à l’échelle régionale, continentale et mondiale dans divers domaines.

Quelle est la nature de l’engagement des donateurs dans une Principauté où la culture philanthropique est historiquement forte?

Tous les donateurs, et je salue leur soutien continu, viennent vers la fondation parce qu’ils perçoivent l’engagement sincère et très personnel du souverain, l’énergie qu’il y met, le temps qu’il y passe, et l’impact. Ils savent que 100% des dons partent sur le terrain. Bien entendu, il y a cette tradition caritative en Principauté. Mais depuis cinq ou six ans, nous percevons une implication réelle des donateurs.

De quel ordre?

Nous n’avons quasiment plus que des dons affectés pour tel projet ou tel secteur. Et cela est très sain pour mieux préparer l’avenir et savoir comment affecter les fonds. La philanthropie au sens historique où on avait l’habitude de faire un chèque est en train de se tarir. On est beaucoup plus dans une dynamique sur la meilleure manière d’avoir un impact. Ce n’est pas forcément un don simple, ça peut être investi dans une société en vue d’un retour sur investissement que l’on peut encaisser ou réinjecter dans le fonds par exemple. C’est plutôt la nouvelle tendance. Et nous observons également que de grandes familles sont en train d’évoluer, elles aussi, pour trouver la manière la plus durable d’accompagner le changement, avec un engagement plus personnel. Tout cela nous encourage pour nous engager, nous aussi, vers des thématiques peu exploitées, dans des perspectives plus impactantes.