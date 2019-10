La police mène campagne pour la qualité de vie

Qualité de vie encore et toujours. Alors que le gouvernement multiplie les annonces et attend beaucoup du développement de la Smart City et des applications mobiles pour décongestionner le trafic en Principauté, - un sujet épineux que les élus du Conseil national ne manqueront pas d’aborder, dès demain, lors des débats autour du budget rectificatif - la Sûreté publique mène actuellement une campagne de terrain relative à la tranquillité publique.

Débutées la semaine dernière, des opérations de contrôle sur des points fixes se poursuivent cette semaine. Vendredi matin, le commandant principal Fabien Vachetta, adjoint au chef de la police urbaine, encadrait ainsi un contrôle axé sur les nuisances sonores et excès de vitesse, mais pas seulement. « On se concentre également sur les conduites inadaptées des cyclistes parce qu’on a un développement des gens qui utilisent le vélo mais malheureusement s’affranchissent des règles. » (Lire ci-dessous).

« Dans 95 % des cas, ça se passe très bien »

Pour traquer les infractions ce vendredi au Larvotto, au carrefour du Maya Jah et de la Rose des Vents, six agents assermentés devant les tribunaux, dont deux fonctionnaires rodés à l’îlotage - puisque de la section de proximité de sécurisation (SPS) -, et deux éléments du peloton motocycliste mobilisés en cas de course-poursuite. « ça n’arrive quasiment jamais en Principauté où il y a très très peu de refus d’obtempérer. Dans 95 % des cas, ça se passe très bien », assure Fabien Vachetta. Un respect de l’uniforme constaté durant cette heure et demie de contrôle.

Sous la supervision de l’officier de quart, le major Christophe Betti, sont tour à tour invités à se ranger sur le bord de l’avenue Princesse-Grace, un couple de cyclistes, une dame sur un vélo à assistance électrique MonaBike, des motards, et quelques automobilistes, mais essentiellement des deux-roues.

Le premier avis de contravention ne tarde pas à tomber pour un conducteur de scooter. Son tort ? L’usure manifeste de son pneu arrière. Un pneu si lisse qu’impossible de le nier, ce qu’il ne fera pas du reste. « Au niveau de la police urbaine, on mène des campagnes de répression tout au long de l’année pour attirer l’attention sur certains comportements qui peuvent être accidentogènes », rappelle le commandant Vachetta.

En l’occurrence, ce pneu sans adhérence pourrait provoquer une chute et d’éventuels dommages collatéraux jusque sur la chaussée.

Et les antécédents existent sur cette longue ligne droite où les noctambules sont bien trop souvent tentés d’appuyer sur le champignon. À l’été 2017, un Britannique en état d’ébriété avait ainsi embarqué la terrasse du Song Qi au petit matin, heureusement sans faire de blessé.

« Nous avons différentes armes à notre disposition »

« On est là pour œuvrer pour le maintien de la qualité de vie, qui est à un niveau optimal en Principauté, et pour éviter que certaines nuisances quotidiennes y portent atteinte », insiste le commandant Vachetta, heureux de disposer de nouveaux moyens de dissuasion.

« Nous avons différentes armes à notre disposition puisque le législateur monégasque nous a dotés d’un arsenal qui nous est particulièrement utile. ». Ce fameux arsenal déployé pour contrer les débordements en marge du salon Top Marques et contenir les à-côtés du Grand Prix et du Grand Prix historique. « Les immobilisations ne peuvent pas excéder 24 heures, contre cinq jours pendant ces événements, mais sinon c’est le même dispositif ».

Et les mêmes amendes. 1 000 euros, par exemple, en cas de grosse nuisance sonore considérée comme un délit.

Au bout d’une heure trente, vendredi, les policiers ont levé le camp sans avoir à déplorer d’excès de vitesse. Laissant à leurs collègues le soin de prendre le relais sur un autre secteur. « On est chaque jour sur le terrain. Au moins à quatre ou cinq reprises, de jour comme de nuit, en restant 1 h 30 à 2 heures sur place. On sillonne tout le territoire et les points fixes changent », révèle Fabien Vachetta. Un maillage préventif qui se poursuivra donc cette semaine. Avant le début d’une autre campagne.

« On n’oublie pas les chantiers »