La pépinière de Monaco vous ouvre gratuitement ses portes ce week-end à Eze

C’est l’un de ces précieux trésors des environs. Méconnu du grand public. Où des centaines de variétés d’arbres, et de plantes poussent à l’abri des regards sur 17.000m2. Nichée tout au bout d’une impasse sur l’avenue de Lattre-de-Tassigny, la pépinière domaniale de Monaco est d’une importance particulière pour la Principauté. C’est ici que le gouvernement princier, le Palais ou encore la SBM viennent se fournir chaque année, plusieurs fois par an, en végétaux. La pépinière, véritable poumon vert de la Principauté, ouvre ses portes exceptionnellement chaque année à l’occasion du "Week-end nature". Un rendez-vous ludique qui a pour ambition de faire découvrir le monde des plantes par l’intermédiaire de ses 14 employés. Voici le riche programme du week-end.

Visite des serres

Samedi et dimanche, les salariés de la pépinière accueilleront le public dès 10h et jusqu’à 17h. Une équipe est prévue à l’entrée de la pépinière pour guider les visiteurs. Là, plusieurs ateliers seront au choix et notamment une visite des 17.000m2 que couvre la pépinière. Un départ est prévu toutes les 30 minutes. Au menu: des explications sur les serres et les variétés qu’elles renferment. Leurs systèmes d’irrigation qui ne sont pas les mêmes en fonction des espèces et de la préservation de l’eau. À ce propos, l’attention sera également portée sur les moyens qu’utilise la pépinière pour conserver et réutiliser l’eau à l’heure où les restrictions sont de rigueur.

Des précisions seront également apportées sur le fonctionnement des serres et de leurs conditions optimales pour les végétaux: les moyens de les chauffer, la protection du soleil, leur taux d’humidité… Le tout contrôlé par une station météo centrale automatisée. "On s’adapte au groupe, précise Frank Champion, contremaître de la section Jardins de la Direction de l’Aménagement Urbain. Chacun a sa particularité. S’il est plus ou moins nombreux et s’il est demandeur. On explique un peu tout et si on nous le demande, on développe."

Visite du potager et de ses surprises

Comment parler de nature sans potager? Celui de la pépinière de Monaco mesure 100m2 et regorge d’arbres fruitiers, de légumes… "On va parler des différentes variétés de fruits et de légumes, les oubliés", poursuit Frank Champion.

Et vous aurez peut-être la chance de goûter les fleurs comestibles, dernières venues dans l’espace potager. "On va faire goûter la cacahuète naturelle quand elle sort de terre qui n’a rien à voir avec celle qu’on achète qui est torréfiée et qui a un autre goût."

Une démonstration de rempotage et semis

Dans une des serres qui se trouve plus en hauteur aura lieu l’atelier de rempotage et de semis. Le rempotage se fera à l’aide d’une impressionnante machine qui avale une grande quantité de tourbe pour en faire du terreau prêt à remplir les pots mis à disposition par la pépinière. À la chaîne, chacun pourra planter une petite motte avec une plante. Les participants auront la chance de repartir avec les plans qu’ils auront rempotés. Plus coûteux à cause des graines, l’atelier des semis sera une démonstration sur la démarche à suivre pour faire sortir la plante de terre.

Des compositions végétales insolites

C’est peut-être l’atelier le plus original de tous. Avec l’aide de spécialistes, les participants sont invités à planter plusieurs variétés dans des pots… plutôt insolites. "L’an dernier on avait utilisé des chaussures. Quand c’est du cuir ou du tissu, ça vieillit plutôt bien! On a aussi prévu d’en faire avec des rondins de bois et cette année, toujours dans la réutilisation, on va innover avec des chutes de tuyaux, de PVC. On en a assemblé pour en faire des supports."

Atelier cuisine avec le camion Valentin

Difficile de passer la journée à jardiner avec le ventre vide. C’est la raison pour laquelle le camion Valentin – un food-truck rétro installé du côté de la Villa Paloma – sera sur place. Mais il ne remplira pas les panses de n’importe quelle manière. À 11h et 15h, celui qui est fourni à l’année par la pépinière de Monaco va faire une démonstration de recettes à base de produits du potager. Au menu, des activités autour de la courge: un velouté de courge, une courge crue marinée et un fondant de courge. Mais aussi sur la pomme de terre: des gnocchis poêlés, une crème de pomme de terre et une pomme de terre croustillante. Sans oublier de quoi se désaltérer avec une tisane et une citronnade réalisées toujours avec des végétaux cueillis sur place.

D’autres ateliers sont également au programme: un stand d’arts plastiques où les enfants tenteront de dessiner des fleurs sélectionnées pour l’occasion et un atelier de murs végétaux avec des fraisiers qui iront à l’école des Carmes au Larvotto pour que les enfants puissent se servir pendant la saison.