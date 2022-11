La patinoire supprimée, quelles alternatives pour le Skate Club of Monaco?

Sacrifiée sur l’autel de la crise énergétique, car trop gourmande en électricité, la patinoire manquera indéniablement aux usagers de la Principauté et d’ailleurs. "Ce sont des décisions qui ne sont pas populaires que nous avons été amenés à prendre avec le gouvernement et la mairie, a reconnu le prince Albert II dans une interview exclusive accordée à Monaco-Matin en amont de la Fête nationale. Les aménagements vertueux de la patinoire l’an dernier ne suffisaient pas."

En effet, en dépit des économies substantielles de plus de 90 000 kWh depuis 2019 générées par plusieurs mesures et ce système innovant de contrôle de gestion énergétique à distance, la patinoire a consommé 237 641 kWh l’an passé.

Encore trop pour une Principauté dont l’engagement environnemental demeure la pierre angulaire du règne de son souverain.

"Dommage mais on adhère à cette décision"

Si les 400 scolaires et milliers de visiteurs, habituellement enregistrés sur la patinoire, pourront aisément se contenter de la solution alternative, la piste de rollers (lire ci-contre), le Skate Club of Monaco et ses 200 adhérents sont sans nul doute les plus impactés par cette décision politique.

Délicat, en effet, de s’adonner au patinage artistique, au curling et au hockey sur glace sans… glace.

"On trouve ça dommage pour tous les jeunes qui font du sport, forcément, mais on ne peut qu’adhérer à ce choix environnemental. Tout le club se range derrière cette décision", réagit Franck Nicolas, président du SCOM.

La perspective de la première édition du challenge Prince Albert II en curling, devant opposer les entreprises du pays chaque vendredi soir, n’aura en tout cas pas fait pencher la balance. "On avait loué une machine pour créer les pistes de curling, on avait acheté les pierres. C’est dommage mais on ne discute pas, on n’est pas là pour polémiquer."