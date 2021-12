La patinoire de Monaco met en place un procédé unique pour baisser sa consommation d'énergie

Un procédé inédit et breveté pour installer la patinoire

Le système, élaboré par la société iséroise Oxform, consiste à bâtir au-dessus du bassin, en partie rempli d’eau, un plancher à l’aide de poutres d’aluminium, recouvertes ensuite d’épais panneaux isothermes puis d’une sorte de liner. Le plancher est parcouru d’un réseau de 20 km de tuyaux en serpentin où circule du glycol refroidi à -12 degrés. L’eau, jetée sur l’installation gèle et permet de créer une couche de glace entre 6 et 8 centimètres d’épaisseur. Pas plus, pour qu’elle soit le plus près des tuyaux de refroidissement. L’installation fonctionne grâce à un groupe de froid mis en place pour l’occasion.

(Photos mairie de Monaco)