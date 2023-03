La mairie de Monaco offre ses plantes d’hiver ce mercredi

La première édition de cette belle initiative avait eu lieu au mois d’octobre et rencontré un vif succès. En moins de dix minutes, l’ensemble des pieds de plantes offerts par la mairie de Monaco avait trouvé preneur. "C’était une première pour nous et nous ne nous attentions pas à une telle demande! Nous avons été pris de court pour satisfaire tout le monde", se souvient Marjorie Crovetto adjointe chargée cadre de vie, de l’environnement et du développement durable.

300 dons de plantes

Si bien que pour la deuxième édition, qui se tient ce mercredi en tout début d’après-midi au parc Princesse-Antoinette, la municipalité a décidé de doubler son nombre de dons. Elle passe ainsi de 150 à 300 pieds. "Il s’agit de fleurs que nous déracinons car ce sont des plantes d’hiver, qu’elles sont fanées et que nous devons les remplacer. Mais plutôt que les jeter, nous les proposons aux habitants qui souhaitent les replanter chez eux." Une manière de donner une seconde vie à ces fleurs, ce que la mairie de Monaco est dans l’incapacité de faire car elle ne possède pas assez de place sur son territoire pour entretenir des serres sous lesquelles elle pourrait les récupérer en attendant l’hiver. "Les fleurs que nous donnons proviennent de la cour d’honneur et du parc Princesse Antoinette. Elles sont variées." Ce mercredi, les amateurs pourront repartir avec des plants de cyclamens, de géraniums, de primevères mais aussi d’œillets et bulbines. "Nos jardiniers seront également présents pour donner des conseils." Le principe de distribution quant à lui est simple: premier arrivé, premier servi. Vous êtes prévenus.

Ce mercredi, à 13h30, au parc Princesse-Antoinette.