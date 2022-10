La mairie de Monaco distribue gratuitement ses plantes ce samedi

Ce samedi 15 octobre prochain, au parc Princesse-Antoinette, de 10 h à 12 h, le service des Jardins de la mairie de Monaco proposera au public un don de plantes.



De quoi il s’agit ? Ce sont des végétaux plantés avant l’été et qui sont déracinés pour laisser place à de nouvelles plantations qui vont fleurir avec l’hiver.



Organisées au parc Princesse-Antoinette devant la salle polyvalente A Fabricà, ces donations ont pour vocation d’apporter une nouvelle vie aux plantes et d’agir en faveur du recyclage.

Un millier de plants en bonne santé étaient jetés par an



"Des Monégasques et résidents sont venus nous voir pour nous demander ce que devenaient les plantes du parc Princesse-Antoinette que nous arrachions à chaque nouvelle plantation pour renouveler l’esthétisme des espaces verts. A la mairie, faute d’endroit pour stocker ces plants, nous les jetions chaque année, reconnaît Marjorie Crovetto, adjointe au maire en charge du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement Durable. Ce qui représente par an environ un millier de plants, potientiellement en bonne santé, qui partaient à la poubelle.

Dans le cadré de notre démarche des trois R – réduire, recycler, réutiliser – nous avons décidé de proposer ce don de plantes."

Phormium, iris, géranium, hibiscus, œillet...



Cette première session se tiendra en présence des jardiniers du parc qui distribueront les plantes de la saison estivale.



Phormium, iris, cannas, agapanthe, géranium, hibiscus, œillet, bulbine, griffe de sorcière, crassula, lantana, au total ce sont plus de 130 plants qui seront proposés au public, les jardiniers donneront des conseils et des astuces pour leur plantation.



Ce don de plantes à vocation à être organisé à chaque changement de saison.

Au parc Princesse-Antoinette, samedi 15 octobre de 10h à 12h. Renseignements : jbonnin@mairie.mc