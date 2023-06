La jeune génération de Monaco veille à la préservation des cétacés

Onze minutes de film retraçant une année de protection environnementale centrée sur la Grande Bleue. Ce vendredi au Méridien Beach Plaza, le prince Albert II a découvert (et apprécié) les nombreuses actions menées par les 7eA de l’école Saint-Charles dans le cadre du concept d’aire marine éducative, une zone maritime littorale allant de la digue flottante du port Hercule au Musée océanographique.

" Cette année, le thème de sensibilisation était celui de la préservation des cétacés. Ils ont été des ambassadeurs très engagés, se réjouit Jacqueline Gautier Debernardi, directrice de l’Association monégasque pour la protection de la nature, porteuse du projet. Les enfants ont collaboré avec de nombreux acteurs, dont les membres de l’Accobams (1) et de l’Accord Pélagos. Ce travail collaboratif a permis de proposer de nombreux ateliers ludiques et didactiques."

Ils ont, ainsi, appris la biologie des cétacés, leur comportement, les risques, les codes de bonne et mauvaise conduite." On a tous remarqué qu’il existait de mauvaises pratiques : les gens qui viennent nager avec les dauphins, les bateaux qui s’approchent trop près. Certains opérateurs d’observation des baleines vont quasiment au contact et gênent les espaces."

Le film de sensibilisation, réalisé par Stéphane Jamme, photographe sous-marin, sera diffusé au plus grand nombre. Pour éveiller les consciences. Faire bouger les lignes.

Une œuvre dévoilée

En parallèle, sous la houlette de l’artiste Mr OneTeas, les enfants ont participé à la création d’une œuvre collaborative, avec le souverain et les ministres de la Principauté.

Quarante-deux mini-toiles aux teintes bleues - sur lesquelles ont été écrits des mots chocs aussi bien positifs que négatifs - n’en formant qu’une seule géante. "Chacun a laissé libre cours à son imagination : le cri d’alarme pour certains, le positif pour d’autres, souffle Anthony Alberti, de son vrai nom. L’important étant de mobiliser chacun d’entre nous."

Dévoilée ce vendredi, l’œuvre sera exposée prochainement à l’école Saint-Charles, où ces ambassadeurs de choix ont également prêché la bonne parole environnementale auprès de leurs camarades durant la semaine des océans.