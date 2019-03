La Green team au départ demain de la Course des escaliers

Ils s’appellent Angélique, Sandra, Laura et Pierre et sont tous les quatre agents à la Ville de Beausoleil. Sensibles à la cause environnementale, ils font partie des volontaires qui ont rejoint le groupe de travail sur le développement durable souhaité en interne par le maire Gérard Spinelli.

Adopter les bons gestes au travail

Une équipe « d’éco-employés » chargée par le premier magistrat de mettre en place au sein des services municipaux de nouvelles « procédures vertes ».

Une volonté de la municipalité de responsabiliser chacun aux bons gestes à adopter au quotidien sur son lieu de travail.

Mise en place du tri, économie de papiers bien sûr, diminution de la consommation d’électricité dans les bureaux, meilleure gestion de l’eau, déplacements professionnels à travers la ville bientôt peut-être à vélos électriques, etc. Les points sur lesquels agir ne manquent pas. « Nous prenons sur notre temps personnel pour mener différentes actions en interne afin de réduire, par exemple, les déchets et l’utilisation des plastiques, de favoriser les énergies vertes, d’inciter à la mobilité douce... L’équipe comprend des agents de la mairie et du CCAS de Beausoleil », explique Pierre Pintaric, par ailleurs informaticien, directeur des systèmes d’information à la mairie de Beausoleil.

De nouvelles procédures vertes en mairie

Dans un premier temps, un questionnaire très informatif et argumenté a été adressé à l’ensemble du personnel « afin de mieux appréhender leurs propres démarches environnementales et d’accueillir leurs propositions. »

Certaines actions ont déjà été mises en place, comme la suppression des bouteilles d’eau et gobelets en plastique dans les réunions, remplacés par de l’eau en carafe et un contenant recyclable. Motivé, le groupe prépare tout un plan d’actions. Pour faire mieux connaître la démarche environnementale de la Ville et sensibiliser à leur action, ils ont choisi de participer ce samedi 23 mars à la nouvelle édition de la course des escaliers. Ils prendront part aux courses relais qui ouvriront l’épreuve à 15 h 30. Reste qu’ils devront gravir, certes, à leur rythme, les 458 marches de l’escalier du Riviera ! « On salue leur initiative et on les encourage ! L’événement est ouvert à tous », se réjouit Gérard Destefanis, 1er adjoint et un des co-fondateurs de la course.