La Grèce frappée par "le plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE"

La Grèce lutte depuis onze jours contre un feu dévastateur dans le département frontalier d'Evros (nord-est) et la forêt protégée de Dadia, le "plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE" ayant tué 20 personnes et provoqué "un désastre écologique" et économique.