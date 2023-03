La Fondation Prince Albert II lance un fonds d'investissement pour la protection des océans

Dans la marée d’événements qui composent la Monaco Ocean Week, celui de ce mardi midi tenait particulièrement aux équipes de la Fondation Prince Albert II. Qui ont choisi ce congrès international dédié à la protection des mers et des océans pour baptiser Re.Ocean Fund. Nom de code d’un fonds d’investissement privé initié en Principauté et visant à injecter du capital dans des entreprises innovantes à fort impact qui réduisent les principales sources de pollution des océans, transforment les modes de production et de déplacement, protègent les écosystèmes marins.

"L’océan a besoin de vous"

En résumé: convaincre des investisseurs privés de placer leurs billes dans des projets qui soutiennent la transition vers une économie durable. Et ainsi réunir des ressources financières pour accompagner des projets visant à la protection des océans, qui représentent 70% de la planète. Tout en étant favorable aux investisseurs qui prennent le pari de ce placement coloré d’écoresponsabilité.

À la tribune, le prince Albert II a salué l’initiative développée par les équipes de sa fondation en rappelant que l’océan est en danger du fait des activités humaines et "qu’il a besoin de nous et besoin de vous", a nuancé le souverain à destination de potentiels investisseurs réunis ce mardi midi au Yacht-club, les appelant "à se mettre au travail".

De cette démarche, le Prince estime qu’elle pourra "apporter de nouvelles ressources pour le futur des mers, être une opportunité de régénérer les océans et réduire les effets du changement climatique".

La notion de protection des océans est dans l’ADN de la Fondation Prince Albert II (FPA2), qui depuis sa constitution en 2006 a été "précurseur mondial en matière de compréhension et de préservation de l’océan", a rappelé Olivier Wenden, son vice-président et directeur général. Avançant deux chiffres forts: 752 projets représentant 101 millions de dollars investis sur ces questions en 17 ans. "Et nous avons accumulé des réalisations concrètes, en mettant la science au service de la politique, finançant la recherche, le développement des aires marines protégées, la protection du thon rouge ou du phoque moine".

La vitesse supérieure de l’investissement?

Misant désormais sur le potentiel de l’économie bleue pour séduire des investisseurs privés à la surface financière d’action importante, la FPA2 a choisi de s’adosser pour développer Re.Ocean Fund, à Monaco Asset Management. Un fonds de la place financière monégasque qui gère 125 clients et plusieurs milliards de dollars d’actifs de capital investissement. L’objectif visé est d’injecter 100 millions d’euros sur dix ans dans les projets sélectionnés dans ces thématiques environnementales. En collaborant notamment avec des fonds d’investissements déjà marqués sur ces questions en Amérique du Nord et en Europe Occidentale. Mais pas seulement.

L’heure est aujourd’hui à la mise en place de ce nouvel outil pour une finalisation au terme du deuxième trimestre 2023. Re.Ocean Fund est amené à avoir une gouvernance tripartite composée d’un comité d’experts, d’un comité d’investissement et d’un comité de conseillers formé par des personnalités de haut niveau dans les domaines concernés. "Et le comité d’experts aura un droit de veto, souligne Olivier Wenden, s’il estime qu’il y a un doute sur un impact négatif d’investissement, il ne sera pas réalisé".