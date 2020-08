La faune sous-marine, grande victime de l'été sur la Côte d'Azur et dans le Var

En tout, cela représente 15.000 tonnes de poissons; entre 12 et 15.000 tonnes de coquillages et 1.500 tonnes de crustacés, qui sont censés être réservés à la consommation personnelle et familiale, et ne peuvent donc être vendus.

"Ces volumes ne sont pas du tout négligeables, souligne Pierre Gilles. Et les professionnels de la pêche semblent d’ailleurs de plus en plus inquiets au sujet du partage des ressources."

Les pêcheurs amateurs ignorent encore trop souvent quelles sont les espèces protégées qu’il leur est interdit de prélever, comme le corb ou le mérou.

Trop souvent, ils ne savent pas non plus les identifier correctement. "Il existe par exemple des oursins qui ne peuvent être consommés car ils sont toujours vides, quelle que soit la période de l’année", explique Pierre Gilles.

La plupart ignorent aussi que les prises doivent avoir une taille minimale ou qu’il faut respecter certaines zones et périodes de pêche, comme c’est le cas, là encore, pour les oursins.

"Pour respecter les règles, il faut avant tout mieux les connaître. Les pêcheurs récréatifs ont une notion environnementale marine très limitée et une méconnaissance de la législation", reconnaît Pierre Gilles, tout en conseillant certains sites internet très utiles.

Bien sûr Monaco a sa propre législation en la matière, même si elle rejoint souvent celle de la France ou de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’Europe, qui pendant un temps avait lancé l’idée d’un permis de pêche loisir comme cela se fait pour la pêche en eau douce, reste discrète pour l’instant sur le sujet.

Le but serait de préserver à la fois les professionnels et la biodiversité.

Le dernier rapport de la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préconise de développer l’écotourisme, qui encourage la pêche récréative responsable, les cultures locales et la conservation de la biodiversité.

Des débouchés dans l’air du temps!

Hameçons, plombs, boîtes d’appât et autres déchets font des dégâts