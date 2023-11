La famille princière et les scouts plantent 650 arbres aux portes de Monaco, là où le feu avait tout ravagé en 1986

Sur cette parcelle d’un peu plus d’un hectare, nichée à La Turbie entre le péage de l’A8 et le parc de la Grande corniche, le profil s’avère escarpé et caillouteux. Pas assez pour freiner l’entrain débordant des guides et scouts de Monaco qui, pioches et pelles en mains, ont participé ce samedi à une journée de reboisement.

Sous la houlette d’agents de l’Office national des forêts et de la Direction de l’Aménagement urbain du gouvernement princier, ils forment des potets dans la terre dans lesquels viendront se loger 120 plants forestiers et arbustifs d’à peine dix centimètres: cormiers, cèdres, pins d’Alep ou encore chênes pubescents ou verts…

Même le prince Albert II et la princesse Stéphanie, avant de se rendre à Peille pour inaugurer l’avenue Prince Rainier-III (lire notre édition d’hier), ont mis la main à la pâte en plantant deux frênes à fleurs sur cette parcelle, propriété de l’État monégasque et débroussaillée en 2021.

"Dans cinq ans, selon les essences, ils feront entre 1 à 3mètres, présage Fabrice Manzoni, chef de projet développement local – adjoint au responsable d’unité territoriale à l’ONF. Les graines ont été sélectionnées et récoltées sur des arbres en forêt puis mises en pépinières. Au bout d’un an, on place les plants en milieu naturel car ils n’ont pas encore eu le temps de s’habituer au confort des pépinières (nutrition, eau). Ici, ils devront se débrouiller tout seuls. Le taux de mortalité y est très faible."

Au pied de chaque plant, les adolescents ont déposé une étiquette avec un prénom: Ange, Pierre, Brice, Séverine et tant d’autres. "Il s’agit des mécènes et amoureux de la nature qui ont parrainé un arbre lors du précédent Téléthon [lire ci-dessous]. On leur donne ensuite une photo de leur arbre planté", confie Marie-Hélène Gamba, présidente de l’association des Guides et Scouts de Monaco.

Les scouts ont planté 650 arbres depuis 2017

Depuis 2017, sur le pourtour monégasque, ses petits protégés ont planté 650 arbres. Une goutte d’eau dans l’océan vert, certes, mais une action qui revêt un sens à leurs yeux. "En ville, on construit des routes et des immeubles. Mais les arbres, c’est ce qui nous sert à respirer", confie l’un de ces jeunes.

Fabrice Manzoni abonde en ce sens: "Quand on crée un milieu forestier, on crée de la vie".

Plus globalement, dans le cadre du partenariat liant l’ONF, la Principauté et ses communes limitrophes, ce sont 440.000 arbres qui ont été plantés depuis plus de trente ans sur 305 hectares. Des opérations de reboisement décidées après les terribles incendies de l’été 1986, d’Èze à La Turbie jusqu’aux portes de Monaco.

Là où tout n’était que cendres et désolation – sur la Grande Corniche, à la Tête de Chien ou encore au Mont Gros – la forêt méditerranéenne a depuis repris ses droits grâce à ces plantations.

Résister au futur climat

Et François Bland, directeur de l’ONF dans les Alpes-Maritimes et le Var, de conclure: "Cela nous permet de maintenir une forêt méditerranéenne vivante, résistante, qui stocke du carbone. Lorsqu’on la reconstitue, on choisit des essences adaptées, non seulement au climat actuel mais aussi à celui de demain. On doit prendre en compte le réchauffement climatique et s’assurer que, dans 30 ans, les arbres tiendront avec un climat plus sec et chaud. Enfin, ce partenariat comprend un certain nombre d’actions en matière d’accueil du public et de conservation de la biodiversité sur l’ensemble de cette couronne verte autour de Monaco."

Deux frênes à fleurs ont été plantés par le prince Albert II et la princesse Stéphanie. Photo Jean-François Ottonello.

Aidé d’un jeune scout, le souverain a mis la main à la pâte en s’emparant d’une pelle pour planter l’arbre. Photo Jean-François Ottonello.

Photo Jean-François Ottonello.

Photo Jean-François Ottonello.

Le chiffre 440.000 C’est le nombre d’arbres plantés sur 305 hectares de terrain autour de la Principauté depuis plus de trois décennies: sur le massif de la Tête de Chien, sur la Grande corniche et au Mont Gros à Roquebrune-Cap-Martin. Des opérations de reboisement organisées après les monstrueux incendies de l’été 1986 dans le cadre d’un partenariat liant le gouvernement princier, l’Office national des forêts ainsi que les communes limitrophes de Monaco. Depuis 2017, dans le cadre du Téléthon, les guides et scouts de Monaco en ont planté 650: à La Turbie, au col de Braus, à Lucéram et à Peïra Cava.